Avengers Doomsday Teaser: डॉक्टर डूम से डरा थॉर, सर्वाइवल के लिए मांगी दुआ, इमोशनल कर देगा 'एवेंजर्स डूम्सडे' का नया टीजर

मार्वल की नई फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का दूसरा टीजर ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इस बार क्रिस हेम्सवर्थ के किरदार थॉर पर फोकस किया गया है. 'गॉड ऑफ थंडर' यानी थॉर की MCU में वापसी हो रही है. इस बार वो अकेला नहीं है. उसके पास उसकी बेटी है, जिसकी सलामती वो चाहता है.

ये नया टीजर क्रिस इवांस के कैप्टन अमेरिका वाले 'डूम्सडे' टीजर के एक हफ्ते बाद आया है. थॉर को अपनी गोद ली हुई बेटी लव की चिंता है. 2022 में आई फिल्म 'थॉर: लव एंड थंडर' में पहली बार बच्ची को देखा गया था. थॉर बेटी लव की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसे फिर एक बार युद्ध के लिए बुलावा आया है. टीजर में थॉर अपने पिता ओडिन से दुआ मांग रहा है.

थॉर की होगी डूम्सडे में वापसी

टीजर एक धूप भरे और शांत जंगल में शुरू होता है, जो कैप्टन अमेरिका टीजर के फार्महाउस जैसा है. थॉर, अपने दिवंगत पिता और नॉर्स गॉड ओडिन से प्रार्थना करता हैं कि उन्हें अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए ताकत मिले. ये शायद इसलिए है, क्योंकि वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के किरदार डॉक्टर डूम से मुकाबला करने के लिए एवेंजर्स में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं. टीजर में लव की एक छोटी झलक दिखाई गई है, जो 'लव एंड थंडर' के अपने रूप से थोड़ी बड़ी हो गई है. इमोशनल थॉर, बेटी के माथे पर किस भी करता है.

थॉर टीजर में कह रहा है, 'पिता जी, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने हर बुलावे का जवाब दिया है. सम्मान, कर्तव्य और युद्ध के लिए. लेकिन अब किस्मत ने मुझे वह चीज दी है जो मैंने कभी नहीं मांगी. एक बच्ची, एक ऐसी जिंदगी जो तूफान से अछूती है. मुझे ऑल-फादर्स की ताकत दें ताकि मैं एक बार फिर लड़ सकूं, एक और दुश्मन को हराऊं, और उसके पास घर लौट सकूं. एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि गर्माहट के रूप में. उसे युद्ध नहीं, बल्कि शांति सिखा सकूं. वह शांति जो मुझे कभी नहीं मिली. प्लीज, पिता जी, मेरी बात सुन लीजिए.'

इस टीजर को देख मार्वल फैंस बेहद खुश हो गए हैं. तो वहीं उनके मन में डर भी है. टीजर आते ही वायरल हो गया है. इसपर अलग-अलग यूजर्स ने ढेरों कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ये बहुत गंभीर बात है अगर सबसे ताकतवर हीरो ताकत की भीख मांग रहा है.' दूसरे ने लिखा, 'प्राइम थॉर वापस आ गया.' तीसरे ने लिखा, 'इस बार गॉड भी दुआ मांग रहे हैं.' एक और ने कमेंट किया, 'मुझे माफ कर दो रूसो ब्रदर्स, मैंने तुमपर शक किया. थॉर को वापस लाने का शुक्रिया.' एक अन्य में लिखा, 'थॉर भी दुआ मांग रहा है?'

कौन है थॉर की बेटी लव?

लव, असल में एक विलेन गॉर द गॉड बुटचर (क्रिश्चियन बेल) की बेटी है. 'लव एंड थंडर' में गॉर अपनी मरी हुई बेटी को बचाने की प्रार्थना अनसुनी रह जाने के बाद हर देवता से बदला लेने की कोशिश करता है. अंत में गॉर अपनी बदले की मुहिम छोड़ देता है और मरने से पहले लव को फिर से जिंदा कर देता है. अपनी आखिरी सांसों में गॉर, थॉर से वादा लेता है कि वह लव को अपनी बेटी की तरह पालेगा. उसके बाद लव, थॉर के साथ उसके आगे के रोमांचों में शामिल हो जाती है और उसकी स्टॉर्मब्रेकर हैमर चलाती है. लव के किरदार को एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ की असली बेटी इंडिया ने निभाया था.

हाल ही में ETalk के साथ एक इंटरव्यू में क्रिस हेम्सवर्थ ने 'एवेंजर्स: डूम्सडे' में थॉर के रूप में वापसी के बारे में बात की थी. हेम्सवर्थ ने कहा था, 'जब हम आखिरी फिल्म में अलग हुए थे, हमें नहीं पता था कि हम फिर से यह कर रहे हैं या नहीं, और अब हम यहां हैं. कुछ पुराने क्रू मेंबर्स, जैसे मैं, वापस आ गए हैं, और बहुत सारे नए लोग भी आ रहे हैं.'

क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिस इवांस के अलावा 'एवेंजर्स: डूम्सडे' कई अन्य मार्वल एक्टर्स दोबारा नजर आएंगे. सभी मूवी के विलेन डॉक्टर डूम से मुकाबला करेंगे. रूसो ब्रदर्स के निर्देशन में बनी ये फिल्म 18 दिसंबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.

