'बॉलीवुड ने बाप को सुपरस्टार बनाया', आर्यन के नेटफ्लिक्स शो को सुनील पाल ने बताया गलत

आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को समीक्षकों और दर्शकों से अच्छे रिव्यू मिले थे. इस शो ने बॉलीवुड की आलोचना की है, जिससे कुछ लोगों को आपत्ति है. अब कॉमेडियन सुनील पाल ने आर्यन के शो पर अपनी राय रखी है. कॉमेडियन का कहना है कि आर्यन को ये शो नहीं बनना चाहिए था.

आर्यन खान की सीरीज पर कॉमेडियन सुनील पाल ने रखे अपने विचार (Photo: Screengrab)
आर्यन खान की पहली सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को क्रिटिक्स और फैंस से प्यार मिला है. आर्यन ने इस नेटफ्लिक्स शो से बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया है. सीरीज में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर तीखा और मजाकिया कटाक्ष किया गया है. साथ ही इससे जुड़ी कुछ चीजों की आलोचना भी की गई है, जिसे दर्शकों ने सराहा.

हालांकि देशभर में इसकी कामयाबी के बावजूद कुछ लोग इस शो से नाखुश हैं. उन्हें शो ने बॉलीवुड की आलोचना से आपत्ति है. कॉमेडियन सुनील पाल उन्हीं लोगों में से एक हैं, जिनका मानना है कि आर्यन ने उस इंडस्ट्री का मजाक उड़ाकर गलती की, जिसने उनके पिता शाहरुख खान को एक बड़ा सुपरस्टार बनाया है.

सुनील पाल ने कह दी बड़ी बात

हिंदी रश की पॉडकास्ट में बात करते हुए सुनील पाल ने आर्यन के शो और इसके लहजे पर अपने विचार रखे. उन्होंने कहा, 'जिस बॉलीवुड ने आपके बाप को इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया, आज उसी बॉलीवुड की बुराई आप इस तरह कर रहे हो.'

शाहरुख खान पिछले 30 सालों में शायद सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय भारतीय एक्टर हैं, जिन्होंने अनगिनत ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. आर्यन के शो ने खुद शाहरुख (जो एक कैमियो में नजर आए) और उनके कई इंडस्ट्री के को-स्टार्स का मजाक उड़ाया. हालांकि शो में दिखाई देने वाले किसी भी व्यक्ति ने इस पर आपत्ति नहीं जताई.

लेकिन सुनील पाल को लगता है कि आर्यन कुछ और बना सकते थे. उन्होंने कहा, 'आर्यन खान को न तो फेम की कमी थी, न पैसे की, न ही मंच की. वे पांच साल और घर पर बैठकर कुछ ऐसा बना सकते थे, जिसकी तारीफ संजय लीला भंसाली भी करते.'

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में लक्ष्य, सहर बांबा, बॉबी देओल, राघव जुआल, आन्या सिंह, मोना सिंह और मनोज पहवा जैसे सितारे हैं. साथ ही कई बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने भी इसमें कैमियो किए हैं. यह शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है. ये एक आउटसाइडर की बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के संघर्ष की कहानी है. उसके रास्ते में कई रोड़े हैं, जिनका सामना उसे करना पड़ता है.

