बड़े पर्दे पर फिर लौटेगी मुन्ना और सर्किट की जोड़ी, अरशद वारसी ने किया कंफर्म

संजय दत्त और अरशद वारसी की फिल्म 'मुन्ना भाई MBBS' ने लोगों के बीच खास जगह बनाई हैं. इस फिल्म में सर्किट बने अरशद वारसी के फनी डायलॉग्स ने लोगों को हंसने पर मजबूर किया. हाल ही में अरशद वारसी ने इंटरव्यू के के दौरान फिल्म 'मुन्ना भाई 3' और संजय दत्त को लेकर खुलकर बात की है.

क्या कहा अरशद वारसी ने?

अरशद वारसी ने कहा, 'संजू वाकई अद्भुत हैं. वह बिल्कुल अलग तरह के प्रतिभाशाली हैं. उनके साथ रहना बहुत मजेदार होता था. और मैं आपको बता दूं, मैं पूरी स्क्रिप्ट और फिल्म की कहानी को याद रखने में बहुत बुरा हूं. लेकिन संजू के लिए मुझे पूरी कहानी याद रखनी पड़ी ताकि मैं उन्हें याद दिला सकूं.'

एक्टर ने आगे कहा, 'क्योंकि हर दिन वह आकर पूछते थे, 'भाई, आज हम क्या कर रहे हैं?' और फिर मैं उन्हें बताता था कि हम आज यह सीन कर रहे हैं, कल हमने वह सीन किया था, उससे पहले वाला सीन वह है, उसके बाद वाला यह है वगैरह. वह कहते थे, 'क्या यार!' लेकिन यह एक अद्भुत अनुभव था, और जो स्क्रीन पर हुआ वह जादू था.'

Advertisement

पार्ट 3 को लेकर क्या कहा?

अरशद वारसी ने फिल्म मुन्ना भाई 3 को लेकर चल रही चर्चा पर भी बात की और कहा, 'देखिए, पार्ट 3 के साथ बात यह है कि एक समय ऐसा था जब यह बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन अब राजू (राजकुमार हिरानी) वास्तव में इस पर काम कर रहे हैं. वह इस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि यह अब होना चाहिए.'

बता दें कि अरशद वारसी से पहले विधु विनोद चोपड़ा ने भी मुन्ना भाई 3 को लेकर पुष्टि की थी. उन्होंने कहा था, 'सबसे जरूरी बात यह है कि अगली फिल्म पिछली फिल्मों से बेहतर होनी चाहिए. लेकिन अब मेरे पास एक अनोखा आइडिया है. मैं उस आइडिया पर काम कर रहा हूं.'

फैंस सालों से मुन्नाभाई के पार्ट 3 का इंतजार कर रहे हैं. मुन्ना भाई 3 के बारे में अफवाहें बार-बार सामने आती रही हैं, यहां तक कि 2007 में मुन्ना भाई चले अमेरिका से एक टीजर भी रिलीज किया गया था. हालांकि इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया.

---- समाप्त ----