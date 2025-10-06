'ऐसी शादियां कामयाब...', जब 23 साल छोटी शूरा संग शादी पर बोले थे अरबाज, 58 की उम्र में बने पिता

अरबाज खान इस समय जश्न में डूबे हुए हैं. आखिर बात ही इतनी खुशी की है. अरबाज 58 साल की उम्र में एक नन्ही राजकुमारी के पिता बन गए हैं. एक्टर की वाइफ शूरा ने 5 अक्टूबर को बेटी को जन्म दिया. घर में नन्ही परी के आने से पूरा परिवार खुशियां मना रहा है. अरबाज की फैमिली अब कंप्लीट हो गई है.

शूरा से अरबाज ने क्यों की थी दूसरी शादी?

अरबाज और शूरा के रिश्ते की बात करें तो उनकी लव स्टोरी किसी फेयरीटेल से कम नहीं है. मलाइका अरोड़ा संग तलाक के बाद अरबाज ने मेकअप आर्टिस्ट शूरा से दिसंबर 2023 में इंटीमेट वेडिंग की थी. हालांकि, शूरा और अरबाज के बीच उम्र का लंबा फासला है. शूरा अरबाज से करीब 23 साल छोटी हैं.

इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक पुराने इंटरव्यू में अरबाज ने शूरा संग अपने एज गैप पर बात की थी. अरबाज ने कहा था- हां, मेरी पत्नी शूरा उम्र में मुझसे काफी ज्यादा छोटी हैं. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ 16 साल की हैं. शूरा को पता था कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए और मुझे भी पता था कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए.

'उस एक साल में हमने एक साथ काफी टाइम स्पेंड किया और हमने ये समझा कि हम एक दूसरे से क्या उम्मीद रखते हैं, हमें क्या चाहिए और हम अपना भविष्य साथ में कैसे देखते हैं. ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं होते.'

जब शादी पर अरबाज ने कही ये बात

अरबाज ने आगे कहा था- ऐसा नहीं था कि हमें एज गैप के बारे में पता नहीं था या हमने एक दूसरे से अपनी उम्र छिपाई थी. हम दोनों को ही पता था कि हम कहां जा रहे हैं. एक ही उम्र में दो लोग साथ आ सकते हैं और सालभर में अलग भी हो सकते हैं. क्या सिर्फ उम्र की वजह से ही कोई रिश्ता चलता है? जब भी आप किसी शादी में बड़ा एज गैप देखेंगे तो उनके कामयाब होने के चांस भी ज्यादा होंगे.

बता दें कि शूरा संग अरबाज की शादी को करीब 2 साल हो चुके हैं. दोनों एक दूसरे संग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं. अब दोनों नन्ही परी के पेरेंट भी बन गए हैं.

