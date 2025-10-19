'प्रॉफिट के लिए आर्टिस्ट का...', बॉलीवुड पर बरसे एपी ढिल्लों, बोले- नहीं करना काम

पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों का पंजाबी म्यूजिक को ग्लोबली फैलाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है. उनका गाना 'ब्राउन मुंडे' ग्लोबल म्यूजिक चार्ट्स पर टॉप 10 में रह चुका है. एपी की दीवानगी हर तरफ है. लेकिन उन्होंने आजतक बॉलीवुड की किसी फिल्म के लिए कोलैब नहीं किया. जबकि उनके साथी कलाकार दिलजीत दोसांझ, करण औजला, गुरु रंधावा लगातार हिंदी फिल्मों में गाने बनाते रहते हैं.

बॉलीवुड में क्यों एपी ढिल्लों ने नहीं किया काम?

हाल ही में एपी ढिल्लों ने बॉलीवुड में किसी फिल्म के लिए कोलैब नहीं करने का कारण साझा किया है. उन्होंने इस दौरान इंडस्ट्री को लेकर कई सारे चौंकाने वाले बयान दिए हैं. एपी ने बताया है कि कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री म्यूजिक आर्टिस्ट्स के गानों को इस्तेमाल करके उनसे प्रॉफिट कमाते हैं. एसएमटीवी यूट्यूब चैनल पर सिंगर ने कहा, 'मैं आपको बताता हूं कि मैंने अब तक कोई बॉलीवुड गाना क्यों नहीं किया.'

'ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अपने लोगों की परवाह है. बात बॉलीवुड की नहीं, बल्कि अपने समुदाय के लिए एक मिसाल कायम करने की है. मैंने उनसे कहा कि मुझे गाना करने में खुशी होगी, लेकिन पहले उन्हें अपने काम करने का तरीका बदलना होगा. जब कोई पंजाबी कलाकार किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए गाना देता है, तो प्रोड्यूसर के पास गाने से सभी चीजें- ट्रैक, रीमिक्स के राइट्स आ जाते हैं. वो अपने फायदे के लिए गाने और कलाकार का शोषण करते हैं. मैंने मना कर दिया.'

किन दो स्टार्स के कारण एपी ढिल्लों ने बंद किया बॉलीवुड से कोलैब?

एपी ने आगे खुलासा किया कि उन्होंने बॉलीवुड में काम करना इसलिए बंद किया, क्योंकि उनसे दो बड़े सितारों ने उनके गाने के राइट्स लेने की मांग की थी. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा, 'कुछ बड़े कलाकार अपनी फिल्म में मेरा गाना चाहते थे. मैंने गाना बनाया, हमने सीन भी प्लान कर लिया था. लेकिन वो गाना, उसके राइट्स, सबकुछ अपने पास रखना चाहते थे. ये सही नहीं है. इसलिए मैंने उनसे कहा कि जब तक वो इसे नहीं बदलते, मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता.'

एपी ने अंत में पंजाबी ए-लिस्ट सिंगर्स पर भी सवाल उठाए, जो बॉलीवुड के इन तौर-तरीकों को मानकर उनके साथ काम कर रहे हैं. सिंगर का कहना है कि जबतक वो लोग एक सीमा तय नहीं करेंगे और उन्हें 'ना' बोलना नहीं सीखेंगे, तबतक पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी.

बता दें कि एपी ढिल्लों बॉलीवुड के दो स्टार्स सलमान खान और संजय दत्त के साथ एक म्यूजिक वीडियो 'ओल्ड मनी' में काम कर चुके हैं. इसमें उन्होंने एक्टिंग भी की थी. एपी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज में भी फंस चुके हैं. उन्होंने कई महीनों पहले सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट्स की पॉपुलैरिटी पर निशाना साधा था. एपी ने कहा था कि जितने भी कॉन्सर्ट्स हाउसफुल होते हैं और सभी टिकट्स की बिक्री दिखाई जाती है, वो नकली होती है.

