scorecardresearch
 

Feedback

'गुस्सैल हैं अनुराग कश्यप, बनाए ढेरों दुश्मन, खाई चोट' बोले मनोज बाजपेयी

अनुराग कश्यप और मनोज बाजपेयी की दोस्ती 1998 की फिल्म 'सत्या' से शुरू हुई थी. दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है और उनकी दोस्ती में गुस्से और व्यावहारिकता का मिश्रण है. मनोज बाजपेयी ने बताया कि ट्रोल्स को नजरअंदाज करना उनका मंत्र है और अनुराग ने अपनी यात्रा में कई बलिदान दिए हैं.

Advertisement
X
Manoj Bajpayee opens up about collaborator, Anurag Kashyap (Photo: Instagram/Bajpayee, India Today Archive)
Manoj Bajpayee opens up about collaborator, Anurag Kashyap (Photo: Instagram/Bajpayee, India Today Archive)

अनुराग कश्यप और मनोज बाजपेयी कई दशकों से एक दूसरे को जानते हैं. 1998 की क्राइम ड्रामा फिल्म 'सत्या' से दोनों की दोस्ती शुरू हुई थी. इसमें अनुराग कश्यप ने स्क्रीनप्ले राइटर के रूप में काम किया था. इसके बाद दोनों ने राम गोपाल वर्मा की 1999 की फिल्मों 'शूल' और 'कौन' में भी साथ काम किया. सालों बाद, कश्यप ने बाजपेयी को अपनी 2012 की हिट गैंगस्टर क्लट क्लासिक फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में लीड रोल में लिया था.

अनुराग कश्यप के गुस्से पर बोले मनोज

मनोज बाजपेयी का मानना है कि उन्हें और अनुराग कश्यप को जोड़ने वाली चीज गुस्सा है. उन्होंने बॉलीवुड हंगामा संग बातचीत में कहा, 'अनुराग अपनी दृढ़ता के कारण खड़ा है. इस प्रक्रिया में उसने कई दुश्मन बना लिए. उसने गुस्से में शीशे तोड़े, अपना हाथ तोड़ा, बीमार पड़ा, लेकिन उसने अपनी बात पर अडिग रहना नहीं छोड़ा. वह सभी फिल्म निर्माताओं के लिए एक बेहतर उदाहरण हो सकता है, क्योंकि लोग सिर्फ उनकी फिल्में देखते हैं. लेकिन उन्हें उनकी यात्रा को देखकर सीखना चाहिए.'

सम्बंधित ख़बरें

Disha_Patani
Mumbai Airport पर All Black Look में दिखीं Disha Patani 
Shradha_Kapoor
कैजुअल आउटफिट, प्यारी मुस्कान, यूं नज़र आईं Shraddha Kapoor 
Tamannah_Bhatia
Black Dress में स्टाइलिश अंदाज में नज़र आईं Tamannaah Bhatia 
Kareena_Kappor
Airport पर स्टाइलिश अंदाज में नज़र आईं 'बेबो' 
Bigg Boss 19 weekend ka vaar highlights
बिग बॉस के सेट पर जब होते हैं सलमान खान, नहीं आती लाइव ऑडियंस, 24/7 काम करती है टीम 

इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी ने दावा किया कि हालांकि वह अनुराग कश्यप जितने ही गुस्सैल हैं, लेकिन वह कहीं अधिक 'व्यावहारिक' भी हैं. एक्टर ने कहा, 'मैं कहूंगा कि मैं उनसे कहीं अधिक व्यावहारिक हूं. वह भी व्यावहारिक हैं, लेकिन कभी-कभी वह अपना संतुलन खो देते हैं. जिस दिन वह ट्रोल्स को जवाब देना शुरू करते हैं, मुझे लगता है कि वह अपना संतुलन खो रहे हैं. लेकिन फिर, वह वापस लौट आते हैं.'

Advertisement

ट्रोल्स को जवाब देना बेकार

बाजपेयी ने शांत रहने का अपना मंत्र भी बताया. उन्होंने कहा कि ट्रोल्स को जवाब देने से बचना उनका मंत्र है. मनोज बोले, 'उन्हें नजरअंदाज करें. वे बेकार हैं. आपको समझना होगा. काम की तलाश करने या काम पर जाने से बड़ा कुछ नहीं है. अगर हर कोई ऐसा करे, तो आपके पास केवल उस व्यक्ति के लिए सम्मान होगा जो काम कर रहा है. ट्रोल्स किसी का सम्मान नहीं करते. हो सकता है कि वे अपने भाइयों, बहनों और माता-पिता का भी सम्मान न करें, क्योंकि उनके पास करने को कुछ और नहीं है. वे केवल उन लोगों में कमियां ढूंढते हैं जो इतनी मेहनत के बाद इतना आगे पहुंचे हैं.' उन्होंने अनुराग कश्यप के लिए ये भी कहा कि वह अपनी यात्रा में 'जल' गए हैं. मनोज ने कहा, 'अनुराग ने बहुत कुछ बलिदान किया होगा.'

पिछले साल अनुराग कश्यप और मनोज बाजपेयी के बीच अनबन हो गई थी. इसका खुलासा खुद एक्टर ने एक इंटरव्यू में किया था. हालांकि अब चीजें बेहतर हैं. अनुराग कश्यप की नई फिल्म एक्शन कॉमेडी 'निशानची' जल्द रिलीज होने वाली है. ये 19 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी. उनकी फिल्म 'बंदर' का प्रीमियर हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में हुआ था. इस पिक्चर में बॉबी देओल ने अहम रोल निभाया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement