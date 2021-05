सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि से पहले डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने कहा कुछ ऐसा, हो गए ट्रोल

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए एक साल पूरा होने जा रहा है. मगर अभी भी इस मामले में ये सामने नहीं आ पाया है कि सुशांत का कातिल कौन है. साल 2020 में एक्टर ने मुंबई स्थित अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया था. सुशांत के परिवारवालों ने और फैंस ने एक्टर को इंसाफ दिलाने की गुहार लगानी शुरू की. मामला सीबीआई के पास पहुंचा, उसमें ड्रग्स एंगल जुड़ा और आज भी इसमें हर दिन कोई ना कोई अपडेट आता रहता है. इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के खास दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया गया है. वहीं दूसरी तरफ सुशांत की पहली बरसी के पास आते ही डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने ऐसी बात कह दी है कि सुशांत के फैंस उन्हें ट्रोल करते नजर आ रहे हैं.

अनुभव सिन्हा की किस बात पर भड़के फैंस?

दरअसल सोशल मीडिया पर विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले फिल्म डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी से कुछ समय पहले ट्वीट करते हुए लिखा कि- “SSR Season 2 जल्द आ रहा है.” बस अनुभव के इतना लिखने की ही देरी थी कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस उन्हें जम कर ट्रोल करने लग गए. कई सारे फैंस ने तो इसे सुशांत का अपमान बताया. एक शख्स ने लिखा- क्या आप ऐसा कह कर किसी की मौत का मजाक उड़ा रहे हैं?

एक अन्य शख्स ने लिखा- आपको काहें तकलीफ हो रही है? सुशांत के एक समर्थक ने कहा कि अपने फायदे के लिए सुशांत का नाम लेना बंद करिए. वहीं कुछ लोग अनुभव की इस बात को मजाक में ले रहे हैं. एक शख्स ने लिखा कि- अभी SSR सीजन 1 खत्म नहीं हुआ तो 2 कैसे आ जाएगा.

भाई की पहली बरसी पर सोशल मीडिया से दूर रहेंगी बहन श्वेता

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने साल 2020 में अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए जमीन-आसमान एक कर दिया था. सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कैंपेन चलाए जिसमें लाखों लोग जुड़े. मगर अब तक ये मामला अटका हुआ है. वहीं इंडस्ट्री से शेखर सुमन और कंगना रनौत भी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट में आए थे. मगर सुशांत की पहली बरसी पर बहन श्वेता पहाड़ों में जाएंगी और एकांत में समय बिताएंगी. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे इस दौरान सोशल मीडिया से दूर रहेंगी.

