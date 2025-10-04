बोनी कपूर की लाडली रचाएगी शादी, सगाई में छाईं बहनें-चाची, सामने आईं सेलिब्रेशन की फोटोज

कपूर खानदान में जश्न का माहौल है. बोनी कपूर की लाडली बेटी अंशुला कपूर दुल्हन बनने जा रही हैं. 2 अक्टूबर को परिवार की मौजदूगी में अंशुला ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई की. अंशुला की सगाई की इनसाइड फोटोज सामने आई हैं, जो दिल खुश कर देने वाली हैं.

अंशुला की सगाई में छाईं चाची महीप कपूर

अंशुला और रोहन ऑफिशियली एक-दूजे के होने वाले हैं. 2 अक्टूबर को दोनों ने सगाई करके एक-दूसरे संग आगे बढ़ने का वादा किया. अंशुला की इंगेजमेंट पिक्चर्स इंटरनेट पर छाई हुई हैं. इस बीच शनाया कपूर ने इंगेजमेंट की इनसाइड तस्वीरें शेयर की हैं.

तस्वीरों में संजय कपूर की वाइफ महीप बेटी शनाया को टाइटली होल्ड करे हुए दिख रही हैं. शनाया और महीप के चेहरे की खुशी बता रही है कि वो अंशुला की सगाई को लेकर काफी एक्साइटेड थीं. वहीं दूसरी फोटो में महीप और शनाया घर में हुए फंक्शन के खाने को एंजॉय करती दिखीं. वहीं तीसरी फोटो में शनाया के संग खुशी कपूर मस्ती करती नजर आईं.

अंशुला की रोका फोटोज ने इंटरनेट पर फेस्टिवल जैसा माहौल बना दिया है. कपूर खानदान को खुश देख इनके चाहने वालों का दिल खुशी से गदगद हो गया है. अंशुला की इंगेजमेंट पिक्चर्स कपूर खानदान की खुशियों की गवाही दे रही हैं. शनाया के अलावा जाह्नवी कपूर और सोनम कपूर भी बहन की सगाई पर छाई रहीं. सोनम और जाह्नवी दोनों ने अपने रॉयल लुक से फैन्स का ध्यान खींचा.

कैसे हुई थी अंशुला-रोहन की मुलाकात

अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की मुलाकात एक ऐप के जरिए हुई थी. रोहन पेशे से राइटर हैं और उन्होंने अंशुला पर अपने शब्दों को ऐसा जादू चलाया कि बात शादी तक पहुंच गई. इस साल उन्होंने अपनी लेडी लव को न्यूयॉर्क में रिंग पहनाकर शादी के लिए प्रपोज किया था.

कपूर फैमिली पहले से ही अंशुला की शादी को लेकर एक्साइटमेंट बयां कर चुकी है. रिपोर्ट्स हैं कि अंशुला और रोहन दिसंबर में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. फिलहाल आप इनकी इंगेजमेंट सेरेमनी एंजॉय करिए,

