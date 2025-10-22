scorecardresearch
 

'असरानी की तरह हो मेरा अंतिम संस्कार, बोझ बनकर नहीं जीना', बोले अन्नू कपूर

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर असरानी के निधन पर बात करते हुए एक्टर अन्नू कपूर ने अपनी अंतिम संस्कार की इच्छा व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि उनका संस्कार किसी राष्ट्रीय त्योहार या प्रमुख राष्ट्रीय घटना के साथ मेल खाने पर गुप्त रूप से किया जाए.

शांत अंतिम संस्कार चाहते हैं अन्नू कपूर (Photo: Instagram/@dr.annukapoor)
अन्नू कपूर, फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने एक्टर, निर्देशक और टीवी होस्ट हैं. अन्नू ने कई फिल्मों और शो में काम किया है. अपनी अनूठी परफॉरमेंस के साथ उन्होंने दर्शकों पर एक अमिट छाप छोड़ी है. उन्होंने इंडस्ट्री में अपने लिए एक ऐसी जगह बनाई है, जिसे भरना मुश्किल है. अब उन्होंने लेजेंडरी एक्टर असरानी को लेकर बात की है.

अन्नू कपूर भी चाहते हैं शांत विदाई

दिवाली के दिन, 20 अक्टूबर को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर और कॉमेडियन असरानी का निधन हो गया था. असरानी ने हमेशा चाहा था कि उनकी विदाई सादगी और शांति से हो. इसी के चलते उनके परिवार ने उनके अंतिम संस्कार को प्राइवेट रखा. एक एजेंसी के साथ बातचीत में अन्नू कपूर ने असरानी की शांतिपूर्ण और निजी विदाई की इच्छा का जिक्र किया. अन्नू ने कहा कि अगर उनका निधन भी किसी त्योहार या बड़े नेशनल इवेंट के दौरान होती है, तो वह भी एक शांत विदाई चाहते हैं.

अन्नू कपूर ने कहा, 'उनकी इस इच्छा ने मुझे भी प्रेरित किया... जब मेरा इस दुनिया नामक होटल से चेक आउट करने का समय आए और वो तिथि और वो समय किसी राष्ट्रीय पर्व से जुड़ा हो... 15 अगस्त या 26 जनवरी से जुड़ा हो... या किसी त्योहार से जुड़ा हो... दिवाली से जुड़ा हो... होली से जुड़ा हो... ईद से जुड़ा हो... तो मेरा भी अंतिम संस्कार गुप्त रूप से किया जाए. मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूं... और मैं इस दुनिया में बोझ बनकर नहीं जीना चाहता.'

असरानी की ख्वाहिश हुई पूरी

दिग्गज एक्टर और कॉमेडियन गोवर्धन असरानी का निधन 20 अक्टूबर की शाम को निधन हुआ था. वह 84 साल के थे. सेहत संबंधी दिक्कतों के कारण करीब पांच दिन पहले असरानी को मुंबई के जुहू स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती कराया गया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके फेफड़ों में पानी भर जाने से उनकी हालत बिगड़ गई थी. उनका अंतिम संस्कार सांताक्रूज श्मशान घाट में किया गया. ये एक शांत समारोह था, जिसमें सिर्फ एक्टर के परिवारवाले और करीबी शामिल हुए थे. दिवाली की रात दुखद खबर आने से उनके फैन्स और फिल्म जगत सदमे में है.

परिवार के अनुसार, असरानी ने हमेशा चाहा था कि उनकी विदाई सादगी और शांति से हो. उन्होंने अपनी पत्नी मंजू से कहा था कि उनकी मौत के बाद सार्वजनिक हलचल या मीडिया की भीड़ ना हो. इसी वजह से अंतिम संस्कार काफी प्राइवेट रखा गया. अंतिम क्रिया के बाद ही उनके निधन की खबर सार्वजनिक की गई. असरानी ने जैसा चाहा था, उनके परिवार ने उन्हें उसी तरह से अंतिम विदाई दी. एक्टर के जाने से फिल्म इंडस्ट्री में शोक पसरा हुआ है. वहीं चाहनेवाले भी उन्हें याद कर रहे हैं.

