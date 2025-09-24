बॉलीवुड की पॉलिटिक्स का शिकार हुईं अमृता, छलका दर्द, बोलीं- रातोरात मुझे भी...

एक्ट्रेस अमृता राव, फैन्स की चहेती एक्ट्रेसेस में से एक हैं. इनकी सादगी और चार्मिंग स्माइल पर हर कोई फिदा नजर आता है. साल 2002 में फिल्म 'अब के बरस' से अमृता ने डेब्यू किया था. लेकिन उस साल तो इन्हें पहचान नहीं मिल सकी. साल 2003 में आई फिल्म 'इश्क विश्क' ने इन्हें सक्सेस दिलवाई. घर-घर में इन्होंने नाम कमाया. शाहिद कपूर के साथ इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया था.

अमृता का फूटा गुस्सा

अमृता की जिंदगी में सबसे पहला सेटबैक तब आया, जब उन्हें रातोरात एक मैगजीन फोटोशूट से सुपरस्टार एक्ट्रेस के लिए रिप्लेस कर दिया गया. 'द रणवीर शो' पर बात करते हुए अमृता ने कहा- जब 'इश्क विश्क' रिलीज हुई थी तो मुझे याद है शाहिद और मैंने 'फेस ऑफ द ईयर' जीता था.

मैगजीन के लिए हम दोनों का कवरशूट होना था. मैं अवॉर्ड के साथ बैठी थी. शाहिद मेरे पीछे अवॉर्ड हाथ में लेकर खड़े थे. वहां दो सुपरस्टार एक्ट्रेसेस थीं जो दोनों तरफ बैठी थीं. एक बहुत-बहुत फेमस एक्टर भी वहां बैठा था. ये मैगजीन का लेआउट था. मेरा एक्साइटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट में बदल गया.

एक्ट्रेस को बैकग्राउंड में कर दिया था शिफ्ट

जब फाइनल कवर आया तो देखा कि पूरा सबकुछ फोटोशोप हुआ था. मुझे बैकग्राउंड में डाल दिया था और किसी और को फ्रंट पर रखा था. मैगजीन का कवर ऐसा नहीं होना था, पर चीजों को बदलकर ऐसा किया गया. और पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ होगा जो मुझे आइडिया भी नहीं. मैंने काफी अच्छी तरह फिल्म इंडस्ट्री में होने वाली पॉलिटिक्स से लड़ना सीख लिया था.

पहले मुझे बुरा लगता था. खुद से पूछती थी कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है. पर अब मैं कह सकती हूं कि पॉलिटिक्स हर जगह है. स्कूल्स, कॉलेज और आपकी सोसायटी की मीटिंग्स तक में पॉलिटिक्स हो रही है. तो आपको सीखना होगा इस पॉलिटिक्स को झेलना. ये जो बाहर दुनिया है, वो आपको हमेशा नीचा दिखाने में ही लगी रहेगी.

