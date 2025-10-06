'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन पिछले 50 सालों से अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों को एंटरटेन करते आ रहे हैं. फिल्मों के अलावा वो टीवी के जरिए भी लोगों के बीच पहुंचने का काम करते हैं. उनका रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' हर तरफ पसंद किया जाता है. अपने शो के दौरान बिग बी कंटेस्टेंट्स और ऑडियंस के साथ भी बातचीत किया करते हैं.

क्यों महिलाओं के सपोर्ट में उतरे अमिताभ बच्चन?

अमिताभ बच्चन एक अच्छे राइटर भी हैं. वो अपने विचार ब्लॉग्स के जरिए शेयर किया करते हैं. हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में महिलाओं और हाउसवाइफ के महत्व पर बात की. बिग बी ने लिखा, 'यदा कदा जब केबीसी पर किसी महिला से, जो की ऑडियंस में बैठी हैं, मैं पूछता हूं की आप क्या कर रही हैं, तो वो बड़े दबे स्वर में कहती हैं की मैं एक होममेकर हूं. क्यों, क्यों ऐसा कहती हैं दबे स्वर में? नहीं, आप दबे स्वर में कभी भी ना कहें. गर्व से कहिए कि आप एक होममेकर हैं.'

'घर को संभालना कोई आसान काम नहीं होता. घर को देखना, पति की देखभाल करना, बच्चों को देखना, भोजन सब के लिये बनाना , जितने भी ऊपर के काम होते हैं सब देखना. ये कोई आसान काम नहीं होता. कोविड के समय सब पुरुषों को पता चल गया की पत्नी कितना कुछ संभालती हैं घर में. जब स्वयं सारा काम जो अबतक पत्नी देखती थी उन्हें खुद देखना पड़ा.'

'जंजीर' अवतार में जल्द नजर आएंगे बिग बी

केबीसी के मंच पर जल्द अमिताभ बच्चन अपना 83वां जन्मदिन मनाने वाले हैं. उनका ये दिन खास बनाने लेजेंडरी राइटर जावेद अख्तर, अपने बेटे फरहान अख्तर संग शो पर आएंगे. वो बिग बी के लिए खास केक भी लेकर आएंगे. हाल ही में शो के प्रोमो में इसकी झलक देखी गई है. बिग बी एपिसोड के दौरान 'जंजीर' के कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स को भी रीक्रिएट करते दिखाई देंगे.

बता दें कि 'कौन बनेगा करोड़पति' का नया सीजन 11 अगस्त से आना शुरू हुआ था. अभी तक शो में सिर्फ एक कंटेस्टेंट ही करोड़पति बन पाया है. इस बीच कई कंटेस्टेंट्स को 1 करोड़ के सवाल तक पहुंचने का मौका जरूर मिला था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक कंटेस्टेंट आदित्य कुमार ही करोड़पति बन पाए थे.

