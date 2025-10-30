नाती अगस्त्य की फिल्म 'इक्कीस' का ट्रेलर देख इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन, बोले- तुम खास हो...

महानायक अमिताभ बच्चन की तीसरी पीढ़ी जल्द बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है. उनके नाती अगस्त्य नंदा अपनी फिल्म 'इक्कीस' लेकर आ रहे हैं, जो जल्द थिएटर्स में रिलीज होगी. बुधवार के दिन इसका ऑफिशियल ट्रेलर भी सामने आया, जिसमें अगस्त्य पूरी तरह से छाए रहे. अब अपने नाती को एक्टिंग करता देख, अमिताभ बच्चन ने एक इमोशनल नोट लिखा है.

नाती अगस्त्य के लिए क्या बोले अमिताभ बच्चन?

अमिताभ बच्चन अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपनी दिल की बातें लोगों के बीच रखते हैं. जब उनके बेटे अभिषेक बच्चन अपनी कोई फिल्म लेकर आते हैं, तब भी बिग बी का स्पेशल पोस्ट नजर आता है. चूंकि अब उनके प्यारे नाती अगस्त्य सिल्वर स्क्रीन पर पहली बार नजर आने वाले हैं, तो इस मौके पर महानायक का दिल भी भर आया है.

उन्होंने X (पहले ट्विटर) पर अपने नाती की फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद लिखा है, 'अगस्त्य! तुम्हारे जन्म के तुरंत बाद मैंने तुम्हें अपनी बांहों में लिया था... कुछ महीनों बाद, मैंने तुम्हें फिर से अपनी बांहों में लिया और तुम्हारी कोमल उंगलियां मेरी दाढ़ी से खेलने लगीं...आज तुम दुनियाभर के थिएटरों में खेलते हो...तुम खास हो. मेरी सारी दुआएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है...तुम हमेशा अपने काम को गौरवान्वित करो और परिवार के लिए सबसे बड़ा गौरव बनो.'

Advertisement

कब आएगी अगस्त्य नंदा की फिल्म?

अगस्त्य नंदा के लिए बिग बी का पोस्ट देखकर फैंस का भी दिल भर आया है. वो भी उनके नाती को बधाई दे रहे हैं. फैंस अमिताभ बच्चन के लिए भी खुश हैं, क्योंकि अभिषेक बच्चन के बाद उनकी नई पीढ़ी हिंदी सिनेमा में बच्चन परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाने वाली है. एक यूजर ने लिखा, 'अपने वंश को इतनी खूबसूरती से विरासत में बदलते देखना दुर्लभ है. ये सिनेमा से कहीं बढ़कर है, ये पीढ़ियों से संजोई गई भावनाएं हैं.'

बता दें कि अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' दिसंबर 2025 में रिलीज होगी. इसे श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले बदलापुर, अंधाधुन जैसी शानदार थ्रिलर फिल्में बना चुके हैं. वहीं 'मैडॉक फिल्म्स' ने इसे प्रोड्यूस किया है. 'इक्कीस' में धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत भी नजर आएंगे. उनके साथ अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगी.

---- समाप्त ----