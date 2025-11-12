scorecardresearch
 

धर्मेंद्र से मिलने अकेले निकल पड़े अमिताभ बच्चन, खुद किया ड्राइव, फैंस बोले- जय-वीरू का मिलन...

धर्मेंद्र की तबीयत में सुधार के बाद अमिताभ बच्चन उनसे मिलने उनके जुहू वाले घर पहुंचे. एक्टर अकेले ही उनसे मिलने गए. इसका वीडियो सामने आया तो फैंस इमोशनल हो गए, लोगों ने कहा कि जय-वीरू आखिर कब तक दूर रह सकते हैं.

धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे अमिताभ बच्चन (Photo: Getty Images)
बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र कुछ दिनों से अस्पताल में एडमिट थे. वो हाल ही में डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचे हैं. जब से उनकी एडमिट होने की खबर आई थी, उनसे मिलने उनके चाहने वालों और करीबियों का तांता लगा था. लेकिन अब 'वीरू' के हाल जानने खुद 'जय' पहुंच गए हैं. मतलब ये कि उन्हें मिलने अमिताभ बच्चन पहुंचे.

अकेले पहुंचे अमिताभ  

तीन दिन से चाहने वालों को 'जय-वीरू' की जोड़ी कम्प्लीट होने का इंतजार था, वो घड़ी अब आ ही गई. धर्मेंद्र की सेहत में अब सुधार है और वो घर लौट आए हैं. इस बीच, उनके पुराने दोस्त और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन मंगलवार शाम उन्हें देखने उनके जुहू स्थित घर पहुंचे. 

वीडियो में अमिताभ खुद गाड़ी चलाते नजर आए. वो अकेले ही धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे. महानायक के आते ही पैप्स की भीड़ ने उन्हें घेर लिया. अमिताभ खुद भी 83 साल के हैं, ऐसे में अपने दोस्त के लिए, इतनी भीड़ में अकेले उनका मिलने आना भी किसी हैरानी से कम नहीं है.

धर्मेंद्र से मिले अमिताभ (Photo: Aaj Tak)

सालों से कायम है जय-वीरू की दोस्ती

मालूम हो कि, अमिताभ और धर्मेंद्र के बीच की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है. दोनों ने 1975 की सुपरहिट फिल्म ‘शोले’ में साथ काम किया था, जिसमें उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था. वर्षों बीत जाने के बाद भी इन दोनों दिग्गजों के बीच गहरी दोस्ती और आपसी सम्मान कायम है.

अमिताभ बच्चन ने हमेशा धर्मेंद्र को अपने बड़े भाई जैसा माना है. वहीं, धर्मेंद्र भी अमिताभ की मेहनत और अनुशासन के बड़े प्रशंसक रहे हैं. सोशल मीडिया पर दोनों के फैंस इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो देखकर भावुक हो गए हैं. फैंस का कहना है कि “जय और वीरू की ये जोड़ी आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी शोले के समय थी.”

धर्मेंद्र आज सुबह यानी 12 नवंबर की सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे. इसके बाद उन्हें जुहू वाले बंगले पर लाया गया. धर्मेंद्र से लगातार सभी करीबी मिलने आ रहे हैं. डायरेक्टर गुड्डू धनोआ ने भी धर्मेंद्र से मिलने के बाद कहा था कि वो ठीक हैं और रिकवर कर रहे हैं. वहीं काजोल भी उनसे मिलने पहुंची थीं. 

