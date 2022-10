जब अमिताभ बच्चन का नाम लेकर एक 'स्लमडॉग' बना करोड़पति और पूरा हुआ KBC का फुल सर्कल

अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का महानायक कहे जाने के पीछे एक सीधा सा कारण है. इस साल अपनी उम्र के 80 बरस पूरे करने जा रहे हैं. 1969 में वो फिल्मों में आए और 50 साल से ज्यादा वक्त तक वो स्क्रीन पर रेलीवेंट रहे हैं. और अभी भी जनता को उन्हें स्क्रीन पर देखने की चाहत इतनी है जिसकी कोई हद नहीं. इस बात का सबसे बड़ा सबूत ही 'कौन बनेगा करोड़पति'.

हिंदी सिनेमा के महानायक, अमिताभ के करियर को इतना लंबा करने में 'कौन बनेगा करोड़पति' की जो भूमिका रही है, वो किसी से छुपी नहीं है. 90s में खान्स की तिकड़ी के साथ अक्षय कुमार, अजय देवगन और सुनील शेट्टी जैसे स्टार्स स्क्रीन पर चमचमाने लगे थे और पिछले 20-25 साल से अमिताभ की आदी हो चुकी जनता एक बदलाव खोज रही थी. इस दौर में अमिताभ की फिल्में भी थिएटर्स में फ्लॉप होने लगीं.

और करियर के इस दौर में 3 जुलाई 2000 को बच्चन साहब एक गेम शो के साथ टीवी पर नजर आए जिसका नाम था 'कौन बनेगा करोड़पति'. हालांकि, शुरुआत में तो उनके इस टीवी शो को भी जनता का दिल जीतने में थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन धीरे-धीरे वो वक्त आ गया जब इस शो में लोग अमिताभ बच्चन के अलावा किसी को भी होस्ट की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते थे. बादशाह शाहरुख खान को भी नहीं.

'कौन बनेगा करोड़पति' में अमिताभ बच्चन

'कौन बनेगा करोड़पति' असल में एक ब्रिटिश गेम शो का इंडियन एडाप्टेशन था जिसका नाम था 'Who Wants to Be a Millionaire?'. 23 जनवरी 2009 को जब ऑस्कर विनिंग फिल्म 'स्लमडॉग मिलियनेयर' इंडिया में रिलीज हुई, तो लोगों ने देखा कि फिल्म में 'कौन बनेगा करोड़पति' जैसा ही गेम शो, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. और फिल्म में गेम शो के होस्ट हैं अनिल कपूर.

इंडियन जनता को ऑस्कर जीतने वाली फिल्म में अपना फेवरेट गेम शो देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी. 'स्लमडॉग मिलियनेयर' में कई दिलचस्प संयोग थे, जो अमिताभ बच्चन और उनके शो के लिए फुल सर्कल मोमेंट जैसे थे, यानी बात जहां से चली, वहीं आ गई. आइए बताते हैं कैसे:

बच्चन, KBC और फिल्म

'स्लमडॉग मिलियनेयर' देखने के बाद बहुत सारे KBC फैन्स का दिल टूटा. लोगों ने कहा कि जब फिल्म में कहानी इंडिया की है तो गेम शो को उसके इंडियन नाम 'कौन बनेगा करोड़पति' और इंडियन होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ क्यों नहीं दिखाया गया. लेकिन फिल्म में अमिताभ बच्चन भी थे. खुद फिजिकल रूप में नहीं, लेकिन स्पिरिट बनकर, इनडायरेक्ट तरीके से.

'स्लमडॉग मिलियनेयर' का अमिताभ कनेक्शन

'स्लमडॉग मिलियनेयर' के हीरो जमाल के बचपन की कहानी में एक सुपरस्टार का जिक्र आया. बचपन में जमाल इस सुपरस्टार के ऑटोग्राफ के लिए सीवेज के रास्ते पहुंचता है. सीन में सुपरस्टार का चेहरा नहीं है, लेकिन जमाल के हाथ में 'दीवार' से अमिताभ बच्चन की तस्वीर है और सुपरस्टार का हाथ उसपर ऑटोग्राफ दे रहा है. ये सुपरस्टार थे अमिताभ बच्चन.

तकदीर ही नहीं, बैंक बैलेंस बदल देने वाला गेम शो

सीधी बात है, अगर किसी के पास अचानक से बहुत पैसे आएं तो तकदीर तो ऑटोमेटिक बदल जाती है. अमिताभ बच्चन को KBC ने बहुत बड़ी फाइनेंशियल समस्या से उबारा था. एक तरफ उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं, दूसरी तरफ उनकी कंपनी 'अमिताभ बच्चन प्रोडक्शन लिमिटेड' बुरी तरह घाटे में चली गई थी और उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत टाइट हो गई थी. लेकिन 'कौन बनेगा करोड़पति' ने उनके करियर और बैंक बैलेंस को फिर से हरा भरा कर दिया.

और सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं, शो पर आने वाले कंटेस्टेंट भी तकदीर बदलकर ही लौटते हैं. ऐसा ही हुआ 'स्लमडॉग मिलियनेयर' में जमाल के साथ, जो फिल्म में मुंबई की स्लम से निकलकर, करोड़पति बन गया, इसी गेम शो पर. लेकिन क्या आपको याद है कि फिल्म में जब जमाल हॉट सीट पर पहुंचा तो क्विज में उससे सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया था? ये सवाल था- '1973 में आई हिट फिल्म जंजीर का स्टार कौन था?' और इस सवाल का जवाब सारे इंडिया को पता है... अमिताभ-बच्चन!

'स्लमडॉग मिलियनेयर'का पहला सवाल

शाहरुख खान, अनिल कपूर, होस्ट की कुर्सी और KBC

2009 में 'स्लमडॉग मिलियनेयर' में अनिल कपूर को देखकर लोगों को KBC याद आया. लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई उस समय 'कौन बनेगा करोड़पति' ऑन एयर था ही नहीं. असल में जब 'कौन बनेगा करोड़पति' का दूसरा सीजन चल रहा था, तभी बच्चन साहब अचानक बीमार पड़ गए और शो बीच में ही बंद हो गया. वो ठीक तो हुए मगर हेल्थ के कारण शो होस्ट करने की हालत में नहीं थे.

जनवरी 2007 में शाहरुख खान के होस्ट की कुर्सी पर आने से शो का तीसरा सीजन शुरू हुआ और हॉट सीट पर वही प्रसेनजित सरकार थे, जिनके सीट पर आते ही पिछला सीजन बीच में बंद हुआ था. शाहरुख को लोग वैसे तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बतौर होस्ट लोग उनसे खास इम्प्रेस नहीं हुए और 2007 में ही शो बंद भी हो गया.

2009 में 'स्लमडॉग मिलियनेयर' आई और लोग एक बार फिर से 'कौन बनेगा करोड़पति' को वापिस लाने की डिमांड करने लगे. उसी समय ये भी रिपोर्ट्स आईं कि 'स्लमडॉग मिलियनेयर' की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेकर्स अनिल कपूर को सही का होस्ट बनाने पर विचार कर रहे हैं.

मगर शायद मेकर्स को शाहरुख वाला अनुभव याद रहा या फिर कह सकते हैं कि उस वक्त सही खानों में सही गोटियां फिट बैठ गयीं और 2010 में अमिताभ बच्चन के साथ 'कौन बनेगा करोड़पति' वापिस लौट आया. यानी एक और फुल सर्कल!