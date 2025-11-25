टूट गई जय-वीरू की जोड़ी, धर्मेंद्र को यादकर इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन, बोले- सन्नाटा है...

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे. 89 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. ऐसा लिखते हुए बस यही महसूस हो रहा है कि काश ये बुरा सपना होता. लेकिन अफसोस अब हमें इस सच के साथ ही जीना सीखना होगा. सिनेमा लवर्स के लिए धर्मेंद्र का निधन एक युग का अंत है. धर्मेंद्र के निधन से परिवार, दोस्त और फैन्स सदमे में हैं. धर्मेंद्र के को-एक्टर और जिगरी दोस्त अमिताभ बच्चन ने भी उनके लिए इमोशनल पोस्ट शेयर की है.

इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन

फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने जय-वीरू के किरदार में फैन्स का दिल जीत लिया था. दोनों के आइकॉनिक किरदार फैन्स के दिलों में बसे हुए हैं. धर्मेंद्र के निधन के बाद जय-वीरू की जोड़ी टूट गई. अमिताभ बच्चन भी दोस्त के निधन से पूरी तरह टूट चुके हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के लिए भावुक पोस्ट लिखी है.

अमिताभ बच्चन लिखते हैं कि एक और बहादुर महापुरुष हमें छोड़ गया. मंच खाली कर गया, पीछे छोड़ गया एक ऐसा सन्नाटा जिसमें दर्द की आवाज है. धर्मेंद्र के व्यक्तित्व और प्रभाव के बारे में उन्होंने लिखा, धरम जी महानता के प्रतीक थे. वो ना केवल अपने शानदार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपने बड़े दिल और सादगी के लिए भी.

बिग बी आगे लिखते हैं कि धर्मेंद्र अपने साथ पंजाब के गांव की मिट्टी की सोंधी खुशबू लाए और जीवनभर उसी सादगी में रहे. एक ऐसे फिल्मी माहौल में जो हर दशक बदलता रहा, लेकिन वो नहीं बदले. उनकी मुस्कान, आकर्षण और अपनापन हर किसी को अपनी ओर खींचता था. ऐसा स्वभाव इस पेशे में बहुत दुर्लभ है. हमारे आस-पास की हवा अब खाली है, एक ऐसा खालीपन जो हमेशा रहेगा.

खास था धर्मेंद्र-अमिताभ का रिश्ता

अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने पहली बार 1974 में फिल्म दोस्त में साथ काम किया था. इसके बाद दोनों की सुपरहिट फिल्में चुपके चुपके और शोले आईं. आगे चलकर उन्होंने नसीब, राम बलराम और हम कौन हैं जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया.

धर्मेंद्र पिछले कुछ हफ्तों से वो बीमार चल रहे थे और इस महीने की शुरुआत में अस्पताल में भर्ती थे. कुछ दिन पहले वो घर लौट आए थे. उम्मीद थी कि वो जल्द ही ठीक होकर फैन्स के सामने आएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका. धर्मेंद्र भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके किरदार हमेशा उन्हें दिलों में जिंदा रखेंगे.



