'प्रोड्यूसर का पैसा नहीं डुबाते अमिताभ, प्रोफेशनलिज्म में अक्षय कुमार से आगे', बोला मेकअप आर्टिस्ट

महानायक अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को 83वां जन्मदिन मनाएंगे. उम्र की इस दहलीज पर भी वो सुपर एक्टिव हैं. टीवी से लेकर फिल्मों तक में काम कर रहे हैं. पिछले 56 साल से वो इंडस्ट्री का अहम हैं. लेकिन आज भी उनकी काम को लेकर डेडिकेशन कम नहीं हुई है. बिग बी के मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने एक्टर के प्रोफशनलिज्म के बारे में बताया. वो पिछले 53 सालों से अमिताभ के साथ काम कर रहे हैं. दोनों पहली बार फिल्म 'रास्ते का पत्थर' के सेट पर मिले थे.

अमिताभ के लिए लड़ने को तैयार दीपक

एक इंटरव्यू में दीपक ने बिग बी के काम के प्रति समर्पण और एक्टर संग बॉन्ड पर बात की. अमिताभ संग काम कर वो खुद को लकी मानते हैं. भगवान के बाद वो बिग बी पर भरोसा करते हैं. दीपक का कहना है अगर कभी उन्हें अमिताभ के लिए लड़ना पड़ेगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे. वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे. दीपक ने बिग बी के वर्क एथिक पर बात की. उन्होंने कहा कि एक्टर हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनकी वजह से किसी भी प्रोड्यूसर को पैसों का नुकसान ना हो.

काम को लेकर पैशनेट हैं बिग बी

दीपक ने कहा- अमिताभ सेट पर कॉल टाइम से 30 मिनट पहले पहुंच जाते हैं. वो किसी फिक्स्ड शिफ्ट की डिमांड नहीं करते. जरूरत पड़ने वो लगातार 16 घंटे भी काम करते हैं. जब तक मेकर्स पैकअप नहीं बोलते वो सेट छोड़कर नहीं जाते. उनका ये रूटीन शुरुआत से है. वो आज भी इस प्रैक्टिस को जारी रखते हैं. बिग बी की आदत है कि वो सीन को 50 से ज्यादा बार पढ़ते हैं. वो आज भी ऐसा ही करते हैं. शॉट देने से पहले वो कम से कम 10 बार रिहर्सल करते हैं. वो अकेले प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं.

Advertisement

अमिताभ जैसा कोई नहीं- दीपक

दीपक का दावा है कि अमिताभ जैसा कोई स्टार नहीं है. वो कहते हैं- इन 50 सालों में मैंने उनके जैसा कोई और दूसरा एक्टर इतना समय का पाबंद और अनुशासित नहीं देखा. कुछ हद तक अक्षय कुमार उन्हें टक्कर देते हैं. वो भी समय के पाबंद हैं. लेकिन उनका फिक्स्ड वर्क शेड्यूल होता है. वो निश्चित टाइम के लिए आते हैं और सेट से चले जाते हैं. वहीं अमिताभ लगातार 16 घंटे तक काम करने के बाद भी अगले दिन सुबह सेट पर लौट सकते हैं.

अमिताभ 82 साल की उम्र में इतना काम कर रहे हैं. वो खुद को फिट रखते हैं. वो फिटनेस गोल देते हैं. एक्टर करियर के इस मोड़ पर हैं जहां वो रोल्स के साथ लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में कल्कि 2898 AD- पार्ट 2, ब्रह्मास्त्र 2, सेक्शन 84 जैसी मूवीज शामिल हैं.



---- समाप्त ----