कैसा Divorce? एक-दूजे के प्यार में डूबे दिखे Priyanka Chopra-Nick Jonas, पति ने शेयर की रोमांटिक फोटो

पिछले कई दिनों से ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस से तलाक लेने की खबरें सुर्खियों में छाई हुई हैं. प्रियंका और निक ने अभी तक इन अटकलों पर कोई जवाब नहीं दिया था. लेकिन अब निक ने इंस्टा पर प्रियंका संग रोमांटिक फोटो शेयर कर तलाक की खबरों पर विराम लगा दिया है.

प्रियंका संग निक जोनस की रोमांटिक फोटो

निक जोनस ने पत्नी प्रियंका संग रोमांटिक पोज देते हुए तस्वीर इंस्टा पर शेयर की है. फोटो में कपल एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूबा नजर आ रहा है. इस तस्वीर को देखने के बाद कोई नहीं कहेगा कि उनके बीच कोई खटपट चल रही है. ये तस्वीर उनके तलाक लेने की खबरों को साफ तौर पर गलत बताती है. तस्वीर में प्रियंका ने निक को अपनी बाहों में ले रखा है. दोनों लवी डवी होते दिख रहे हैं.

निक जोनस ने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- 'Happy thanksgiving everyone! Grateful for you प्रियंका चोपड़ा.' कपल की इस फोटो पर फैंस प्यार लुटा रहे हैं. लोग उन्हें लविंग, बेस्ट कपल का टैग दे रहे हैं. एक फैन ने कहा कि ये फोटो देखने के बाद हेटर्स को जलन हो रही होगी. सोशल मीडिया पर प्रियंका और निक की ये फोटो छाई हुई है.

प्रियंका अपनी पर्सनल लाइफ के बाद एक और वजह से सुर्खियों में छाई हुई हैं. प्रियंका ने जोनस ब्रदर्स के कॉमेडी स्पेशल रोस्ट शो में अपना स्वैग दिखाया. यहां एक्ट्रेस ने पति निक जोनस को कई मुद्दों पर रोस्ट किया. प्रियंका ने जिस स्वैग के साथ पति को रोस्ट किया उसकी सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है. प्रियंका ने निक को करियर, शादी, एज गैप डिफरेंस, पॉपुलैरिटी पर रोस्ट किया.