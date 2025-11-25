अस्पताल में कैसी थी धर्मेंद्र की कंडीशन? अमीषा पटेल ने याद की आखिरी मुलाकात, बोलीं- सनी को...

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन से पूरी इंडस्ट्री में गम का माहौल है. 24 नवंबर को धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया. कई बड़ी बॉलीवुड हस्तियों ने ही-मैन को नम आंखों से विदाई दी. धर्मेंद्र के जाने से हर किसी का दिल टूट गया है. हालांकि, देओल परिवार के करीब होने के बावजूद भी अमीषा पटेल धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची थीं. उन्होंने अब इसकी वजह बताई है.

धर्मेंद्र के करीब थीं अमीषा

दरअसल, इस समय अमीषा पटेल न्यू यॉर्क में हैं. इसी वजह से वो मुश्किल घड़ी में देओल परिवार के साथ दिखाई नहीं दीं. अब उन्होंने News18 संग बातचीत में कहा- मैंने अभी तक परिवार से कोई बात नहीं की है. वो बहुत ज्यादा इमोशनल प्रेशर में हैं. मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत सारे लोग मिलने-जुलने वाले आ रहे हैं और फोन करने वाले लोग हैं, तो यह ठीक नहीं होगा.

'इस समय दूसरों को दिलासा देना उनका काम नहीं है. उन्हें इस सिचुएशन से डील करने के लिए अपनी प्राइवेसी की जरूरत है. ये वक्त उनके लिए आसान नहीं है. उन्हें इस दुख की घड़ी में वक्त देने की जरूरत है. लेकिन जब मैं मुंबई पहुंचूंगी तो सबसे पहले उनसे मिलने जाऊंगी.'

आखिरी बार अस्पताल में कैसी थी धर्मेंद्र संग मुलाकात?

बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में जब धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया या था, तब अमीषा पटेल भी उनसे मिलने पहुंची थीं. उस पल के बारे में एक्ट्रेस ने बताया- वो बेहद तनावपूर्ण समय था और उन्हें तब भी अकेला छोड़ देना ही ठीक था. धर्मेंद्र जी की हालत बहुत गंभीर थी. चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या मैं, हम सब सिर्फ सनी को हिम्मत देने और उन्हें गले लगाने के लिए वहां दस मिनट के लिए ही रुके थे. वो ऐसा पल था जिसे सनी समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो अपने पिता से सबसे ज्यादा प्यार करते थे.

इंडस्ट्री ने खोई एक महान शख्सियत

अमीषा ने आगे कहा कि फिल्म इंडस्ट्री ने सिर्फ आइकॉनिक एक्टर और सबसे हैंडसम आदमी को ही नहीं खोया है, बल्कि एक लेजेंडरी शख्सियत को भी खोया है. बहुत से लोगों को नाम, शोहरत, स्टारडम और दुनियाभर में पहचान मिल जाती है, लेकिन जब आप इतनी विरासत छोड़कर जाते हैं कि लोग आपको एक बेहतरीन इंसान के तौर पर याद करते हैं तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए उन्होंने हर किसी के दिल में एक खालीपन छोड़ा है.

