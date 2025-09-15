'कहो ना प्यार है' से 'सैयारा' की तुलना पर बोलीं अमीषा पटेल- 'सेब और संतरे में तुलना नहीं हो सकती'

अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' इस साल की सबसे बड़ी फिल्म में से एक थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की. इसकी सक्सेस की तुलना ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल की डेब्यू फिल्म 'कहो ना प्यार है' से हुई. अब 'सैयारा' और 'कहो ना प्यार है' के बीच होने वाली तुलना पर अमीषा का रिएक्शन सामने आया है.

'सैयारा' को लेकर क्या बोलीं अमीषा पटेल?

अमीषा पटेल का कहना है कि 'सैयारा' आज की जेनरेशन की जरूरत थी. उन्हें नए चेहरे चाहिए थे जिसे देखकर वो उनसे रिलेट कर पाएं. अमीषा ने टाइम्स नाउ संग बातचीत में कहा, 'ये सही वक्त था. इस इंडस्ट्री को कुछ नए चेहरों की जरूरत थी. ऐसे चेहरे जो इंडस्ट्री को चलाएं और ऐसे लोग जो इसे पसंद करते हों और नए आर्टिस्ट्स को बनाना जानते हों, ये बहुत जरूरी है.'

'सच कहूं तो सैयारा एक ऐसी फिल्म थी जिसे जेनरेशन-जी ने हर लेवल पर ज्यादा पसंद किया. वहीं 'कहो ना प्यार है' जैसी फिल्म, जिसकी आप 25 साल बाद भी बैठकर चर्चा कर रहे हैं और आपको पता है कि सिर्फ उसकी धुन ही रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है. लोग अभी भी टैग स्टेप, हुक स्टेप और सब कुछ करते हैं.'

'कहो ना प्यार है' संग 'सैयारा' की तुलना पर क्या बोलीं अमीषा?

अमीषा ने आगे कहा है कि 'सैयारा' और 'कहो ना प्यार है' में कोई तुलना नहीं हो सकती. एक्ट्रेस ने कहा, 'कहो ना प्यार है एक हैप्पी फिल्म थी. उसमें कॉमेडी से लेकर म्यूजिक सबकुछ था. डबल रोल था. वो एक मासी कमर्शियल, पूरी तरह से रोमांटिंक-कॉमेडी फिल्म थी. वो किसी भी तरह से दर्दनाक लव स्टोरी जैसी नहीं थी.'

'इसलिए आप सेब और संतरे की तुलना नहीं कर सकते. मैं इस बात के लिए खुश हूं कि जो जेन-जी हैं, ये नया टर्म, उन्हें कुछ ऐसे एक्टर्स मिल गए हैं जिनसे वो खुद को रिलेट कर पाएं और एक फिल्म मिली जिससे वो खुद को जोड़ सकें.' बता दें कि ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल स्टारर 'कहो ना प्यार है' साल 2000 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म से दोनों एक्टर्स रातोंरात स्टार बन गए थे. फिल्म का कलेक्शन उस वक्त के मुताबिक काफी शानदार था.

'सैयारा' के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ. फिल्म ने रातोंरात अहान पांडे और अनीत पड्डा जैसे न्यूकमर्स को स्टार बनाया. इसके कलेक्शन ने सभी बड़ी फिल्मों के कलेक्शन को पीछे छोड़ा. 'सैयारा' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ कमाने के बाद, अब ओटीटी पर रिलीज हो गई है. इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.

