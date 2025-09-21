AA22xA6: एटली की फिल्म से लीक हुआ अल्लू अर्जुन का पहला लुक? फोटो वायरल

फिल्म इंडस्ट्री के पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन की फिल्मों का हर किसी को इंतजार रहता है. पुष्पा 2 की धुआंधार सफलता के बाद अब एक्टर नए प्रोजेक्ट AA22xA6 पर जुटे हुए हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन बॉलीवुड को 1000 करोड़ी फिल्म देने वाले एटली कर रहे हैं. फिल्म की शूटिंग चल रही है. वहीं इस बीच सेट से अल्लू अर्जुन की फोटो वायरल हुई है. जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है.

लीक हुई फोटो में दिखा कैसा लुक?

सोशल मीडिया पर लीक हुई फोटो में अल्लू अर्जुन का खास अंदाज देखने को मिल रहा है. ब्लैक ट्रैकसूट में बालों का बन बनाए हुए वो नजर आ रहे हैं. जिसे देखकर लग रहा है कि वो एक्शन सीन की शूटिंग कर रहे हैं. हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये फोटो AA22xA6 के सेट की है या किसी और जगह की. लेकिन फैंस काफी एक्साइटेड हो गए है. फोटो जमकर वायरल हो रही है.

डबल रोल में दिखेंगे अल्लू?

बता दें कि AA22xA6 में अल्लू अर्जुन और एटली पहली बार साथ काम करने जा रहे हैं. जिसकी खास बात ये है कि फिल्म में अल्लू अर्जुन के एक नहीं बल्कि दो रोल होंगे. यही वजह है कि फैंस की एक्साइटमेंट और हाई हो गई है. यही वजह है कि फैंस इसे लेकर काफी एक्साइटेड हैं.

दीपिका पादुकोण आएंगी नजर

वहीं AA22xA6 में अल्लू अर्जुन के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण दिखाई देंगी. कुछ महीनों पहले फिल्म मेकर्स ने एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें दीपिका का वेलकम किया गया था. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म में दीपिका एक्शन अवतार में नजर आने वाली हैं.

रिलीज से पहले करोड़ों रुपये छापे

बता दें कि अल्लू अर्जुन की इस एक्शन फिल्म को लेकर मेकर्स ने OTT राइट्स पर भारी-भरकम डील की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में एटली और अल्लू अर्जुन नेटफ्लिक्स इंडिया के एग्जीक्यूटिव्स से मिले थे. जिसमें फिल्म के कुल बजट के आधे अमाउंट में ये डील की गई है. AA22xA6 करीब 600 करोड़ रुपये में बन रही है. यानी OTT राइट्स तकरीबन 300 करोड़ में बिके हैं.

