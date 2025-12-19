scorecardresearch
 
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट जल्द ही संजय लीला भंसाली के साथ 'लव एंड वॉर' फिल्म में दिखाई देंगी. ये दोनों की साथ में दूसरी फिल्म है. हालांकि इससे पहले दोनों एक और साथ फिल्म करने वाले थे लेकिन वो बंद हो गई.

फिल्म गंगूबाई पर बोलीं आलिया भट्ट (Photo: Instagram/ @aliaabhatt)
बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' की चर्चा इन दिनों काफी हो रही है. फिल्म के सेट से इसकी फोटो भी वायरल होती रहती है. इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की तिकड़ी नजर आएंगी.  आलिया भट्ट के साथ संजय लीला भंसाली की ये दूसरी फिल्म हैं. इससे पहले दोनों ने 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में साथ काम किया था. 

हालांकि संजय लीला भंसाली के साथ आलिया भट्ट की ये तीसरी फिल्म हो सकती थी. 'गंगूबाई काठियावाड़ी' और 'लव एंड वॉर' से पहले आलिया का नाम फिल्म 'इंशाअल्लाह' से भी जुड़ा. जिसमें वो सलमान खान संग लीड रोल में थीं. ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया और फिल्म हमेशा के लिए बंद हो गई.

इंशाअल्लाह को लेकर SLB ने क्या कहा था?
साल 2024 में हॉलीवुड रिपोर्टर से बात करते हुए संजय लीला भंसाली ने बताया था कि फिल्म 'इंशाअल्लाह' के बंद होने से आलिया भट्ट काफी टूट गईं थीं. डायरेक्टर ने कहा, 'वह टूट गईं, रोने लगीं, चिल्लाईं, गुस्सा हुईं और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया.'

भंसाली ने बाद में उन्हें फोन किया और बताया कि वह उनकी फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' करेंगी. भंसाली ने बताया, 'आलिया ने कहा, 'लॉस एंजिल्स से, जहां मुझे इंशाअल्लाह में रोल करना था, मैं कामाठीपुरा आ गई हूं. मैं यह कैसे करूंगी? मैं इस किरदार को नहीं जानती.'

Advertisement


आलिया को भरोसा दिलाते हुए भंसाली कहा, 'मैं तुम्हारे अंदर की मजबूत औरत को बाहर लाऊंगा. मैं इसे तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं कि तुम कितनी मजबूत हो और कुछ चीजों को लेकर कितनी पक्की हो. मैंने तुम्हारी पर्सनैलिटी को समझ लिया है. एक डायरेक्टर के तौर पर मेरा यही काम है: यह देखना कि एक्टर के पास वह हो जो मुझे चाहिए.'

आलिया का रिएक्शन हुआ वायरल 
वहीं अब आलिया भट्ट का वोग (Vogue) के साथ हाल ही में हुई बातचीत में 'गंगूबाई काठियावाड़ी' को लेकर स्टेटमेंट दिया है. एक्ट्रेस ने कहा, 'मेरे दिल में गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए खास जगह है. क्योंकि ये पहली बार है, जब मैं संजय लीला भंसाली के साथ काम कर रही थीं. हम इससे पहले एक और फिल्म (इंशाअल्लाह) करने वाले थे, लेकिन वो बंद हो गई. तब संजय लीला भंसाली ने मुझसे कहा कि वह दो हफ्ते बाद उन्हें कॉल करेंगे और उनसे कहा कि कुछ न करें, बस दो हफ्ते की छुट्टी पर चली जाएं. उन्होंने वैसा ही किया और जब वह वापस आईं तो उन्होंने (SLB) कहा, हम यह फिल्म कर रहे हैं. इस तरह उन्हें गंगूबाई मिली.'

आलिया भट्ट का ये बयान संजय लीला भंसाली के दिए गए स्टेटमेंट से काफी अलग है. एक तरफ जहां डायरेक्टर ने कहा कि आलिया भट्ट फिल्म 'इंशाअल्लाह' के बंद होने से काफी टूट गईं थीं, रोने लगी थीं. वहीं अब आलिया ये कह रही है कि उन्हें डायरेक्टर ने छु्ट्टी पर जाने को कहा और लौटने के बाद 'गंगूबाई काठियावाड़ी' मिल गई. यानी समझा जाए कि आलिया भट्ट अपना दर्द छिपाने के लिए झूठ बोल रही हैं?

