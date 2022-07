आलिया भट्ट मां बनने जा रही हैं. 27 जून को एक्ट्रेस ने फैन्स को गुडन्यूज देते हुए रणबीर कपूर संग सोनोग्राफी की फोटो शेयर की थी. कुछ ही मिनटों में आलिया भट्ट की यह फोटो आग की तरह इंटरनेट पर वायरल हो गई थी. एक्ट्रेस इस समय पुर्तगाल में हैं और फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं. आलिया भट्ट ने यहां से खुद की कुछ फोटोज और एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्ट्रेस के फेस पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ नजर आ रहा है. इसके अलावा आलिया भट्ट को करण जौहर संग भी रेस्टोरेंट में लंच एन्जॉय करते स्पॉट किया गया. यहां से भी एक्ट्रेस की एक फोटो खूब वायरल हो रही है.

आलिया ने शेयर कीं फोटोज

इन सभी फोटोज में आलिया भट्ट अपने बेबी बंप को छिपाते नजर आ रही हैं. आलिया भट्ट इस समय पुर्तगाल में हॉलीवुड फिल्म 'हार्ट ऑफ स्टोन' की शूटिंग में व्यस्त चल रही हैं. खूबसूरत व्यू को निहारते हुए आलिया भट्ट वॉक कर रही हैं. सनकिस्ड फोटो ले रही हैं, वह भी सेल्फी. इन फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "खुद के साथ एक वॉक, सबकुछ है."

Grandfather to Be @karanjohar with his Daughter @aliaa08 in London ❤️❤️❤️



Looks like the Fam Having a Gala Time as they are enjoying this new announcement #AliaBhatt pic.twitter.com/IYRGBfjtFs