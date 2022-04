Alia Bhatt Mangalsutra: आलिया के मंगलसूत्र में रणबीर का लकी नंबर 8, क्या आपने देखा?

14 अप्रैल की तारीख कपूर खानदान और भट्ट परिवार के लिए यादगार बन चुकी है. आखिर यही वो खूबसूरत दिन है, जब प्यार में डूबे आलिया और रणबीर जिंदगी भर के लिए हमसफर बने. आलिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी वेडिंग फोटोज भी शेयर कर दी हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाई हुई हैं. फैंस से लेकर सेलेब्स तक, हर कोई आलिया-रणबीर को ढेर सारी बधाइयां और प्यार दे रहा है.

रणबीर से कनेक्टेड है आलिया का वेडिंग लुक

आलिया रणबीर से बेशुमार प्यार करती हैं, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है. लेकिन रणबीर के लिए आलिया के प्यार की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक्ट्रेस के वेडिंग लुक में हर चीज उनके डार्लिंग रणबीर से कनेक्टेड दिखी.



क्यों खास है आलिया का मंगलसूत्र?

रणबीर ने शादी पर आलिया भट्ट को जो मंगलसूत्र पहनाया है, वो कपल के लिए बहुत ज्यादा खास है. आलिया के मंगलसूत्र की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. मंगलसूत्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको रणबीर कपूर का लकी नंबर 8 दिख जाएगा, जो अब हमेशा आलिया के साथ रहने वाला है. आलिया के मंगलसूत्र में गोल्डन चेन है, जिसमें ब्लैक मोती लगे हैं. डायमंड पेंडेंट के ऊपर इनफिनिटी यानी 8 का साइन है, जो रणबीर का लकी नंबर है.

the bride's details💗

-the infinity 8, the wedding ring, the mangalsutra, the kalire#RanbirAliaWedding #RanbirKapoorAliaBhattWedding #TheBigBollywoodWedding #AliaBhatt pic.twitter.com/q3MZMbOMfU