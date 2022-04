जब आलिया भट्ट के साथ जमकर नाचे रणवीर सिंह, 'गंगूबाई काठियावाड़ी' का BTS वीडियो वायरल

आल‍िया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठ‍ियावाड़ी मंगलवार को नेटफ‍िल्क्स पर रिलीज हो गई है. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आते ही फिल्म को लेकर जबरदस्त ट्व‍िटर ट्रेंड चल रहा है. फिल्म से आल‍िया भट्ट की फोटोज, वीड‍ियो, उनके डायलॉग्स, यहां तक की फिल्म के सेट का एक बीटीएस वीड‍ियो भी ट्व‍िटर पर खूब वायरल हो रहा है. इस बीटीएस वीड‍ियो की दिलचस्प बात ये है क‍ि इसमें गंगूबाई काठ‍ियावाड़ी फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और आल‍िया भट्ट तो हैं ही, पर साथ में फिल्म में एक्टर रणवीर सिंह भी आल‍िया के साथ नजर आ रहे हैं.

यह बीटीएस वीड‍ियो फिल्म गंगूबाई काठ‍िवाड़ी के गाने 'ढोलीड़ा' का है. गाने के मेक‍िंग का वीड‍ियो ट्व‍िटर पर शेयर किया गया है जिसमें रणवीर भी आल‍िया संग जमकर नाचते नजर आ रहे हैं. वीड‍ियो में रणवीर, आल‍िया के साथ खूब ठुमके लगाते दिखाई दिए. एक्टर के नॉन-स्टॉप डांस पर आल‍िया हंसते हुए उन्हें रोक देती हैं. इसके बाद आल‍िया अपनी टीम को फ्लाइंग किस देकर और ताल‍ियां मारते हुए सभी का आभार जताती हैं.

Update : Ranveer Singh with Alia Bhatt on the sets of #GangubaiKathiawadi during #Dholida shoot 😍💕 pic.twitter.com/nyKwJzbEdu