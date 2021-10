अक्षय कुमार ने सिखाया हुमा कुरैशी को एक्शन, एक्ट्रेस बोलीं- पिटने में मजा आया

बॉलीवुड के एक्शन किंग यानि अक्षय कुमार और एक्ट्रेस हुमा कुरैशी एक दूसरे संग खास बॉन्डिंग शेयर करते हैं. अक्षय कुमार और हुमा कुरैशी को फिल्म बेल बॉटम में देखा गया था. अब फिल्म का एक बीटीएस वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों स्टार्स फाइट सीन के लिए रिहर्सल करते हुए नजर आ रहे हैं. हुमा कुरैशी ने भी इस वीडियो पर खास रिएक्श दिया है.

अक्षय ने हुमा को फाइट सीन के लिए दी ट्रेनिंग

वीडियो क्लिप में अक्षय कुमार हुमा कुरैशी को एक्शन सीन्स की ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में अक्षय कह रहे हैं- हुमा कुरैशी के साथ फाइट बहुत अच्छी थी. उन्हें उनकी लड़ाई के लिए ट्रेन करना और जिस तरह उन्होंने प्रैक्टिस की और पहले ही शॉट में उसे किया, वो फिल्म का एक हाईलाइटिंग प्वॉइंट था. यह एक छोटी सी लड़ाई थी, लेकिन बहुत अच्छी थी.

बुर्के में नजर आईं Zaira Wasim , बॉलीवुड छोड़ने के 2 साल बाद शेयर की पहली तस्वीर

हुमा कुरैशी ने ऐसे किया रिएक्ट

हुमा कुरैशी ने बीटीएस वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा- "अक्षय कुमार से पिटने का क्या मजा था. सर आपके साथ सुपर फन फाइट ट्रेनिंग थी." इसके साथ हुमा ने कई सारी हंसने वाली इमोजी भी लगाई है.

What fun it was to get beaten up by @akshaykumar 🤣🤣🤣🤣🤣 Super fun fight-training with you Sir !!! https://t.co/qRkv869dIc