'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता! पैन इंडिया स्टार के हाथ लगी फिल्म

साल 2012 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म राउडी राठौर को ऑडियंस आज भी काफी पसंद करते हैं. अब लंबे समय बाद इसके सीक्वल पर चर्चा हो रही है. हालांकि इससे जुड़ा एक शॉकिंग अपडेट भी नजर आ रहा है.

राउड़ी राठौर को लेकर आया अपडेट (Photo: Instagram @akshaykumar)
राउड़ी राठौर को लेकर आया अपडेट (Photo: Instagram @akshaykumar)

अक्षय कुमार ने अपनी कई फिल्मों से ऑडियंस के दिलों में एक खास जगह बनाई हैं. उनकी कुछ फिल्में ऑडियंस को काफी पसंद आती है, जिसमें से एक 'राउडी राठौर' भी शामिल है. ये फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी, लेकिन अब इस फिल्म के सीक्वल पर काम शुरू करने की तैयारी की जा रही है. भंसाली प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही इस फिल्म में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं.

दरअसल IndiaToday.in को खास जानकारी मिली है कि संजय लीला भंसाली की प्रोडक्शन कंपनी कुछ बड़े बदलाव करने वाली है. जिसके मुताबिक फिल्म के दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार की जगह कोई दूसरा पैन इंडिया स्टार होने वाला है.

अक्षय कुमार नहीं तो कौन होगा राउडी राठौर?
फिल्म इंडस्ट्री के सूत्र ने पुष्टि की है जिसके मुताबिक, 'भंसाली प्रोडक्शंस 'राउडी राठौर 2' सहित कई बड़े प्रोजेक्ट पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है. यह स्टूडियो की सबसे बड़ी फ्रैंचाइजी में से एक है, जिसका पैन इंडिया लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग फैंन बेस है.'

हालांकि फिल्म अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए कलाकारों की लिस्ट तय नहीं हुई है, लेकिन दर्शकों को फ्रैंचाइज़ी के सीक्वल में एक बड़े पैन इंडिया स्टार के ऐड होने की खबर है, लेकिन अभी नाम का खुलासा नहीं किया गया है.' सूत्र ने आगे कहा, 'फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए, प्रोड्यूसर किसी बड़े पैन इंडिया स्टार को इसमें शामिल करने पर विचार कर रहे हैं.' 

गौरतलब है कि  'राउडी राठौर' में अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में थे. यह फिल्म 2006 में आई तेलुगु फिल्म 'विक्रमारकुडु' का आधिकारिक हिंदी रीमेक थी.  बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. हालांकि अब देखना होगा कि अगर अक्षय कुमार इसके सीक्वल का हिस्सा नहीं होते हैं तो फिल्ममेकर्स के लिए ये कितना फायदे का सौदा होता है.

अक्षय कुमार के हाथ में कई बड़े प्रोजेक्ट
वहीं इस बीज अगर वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार के पास इस समय कई बड़े प्रोजेक्ट मौजदू है. खिलाड़ी कुमार जल्द ही 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आएंगे. इसके अलावा डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ उनकी भूत बंगाला, हेरा फेरी 3 और हैवान की शूटिंग चल रही है.  अक्षय कुमार की इन फिल्मों को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

---- समाप्त ----
