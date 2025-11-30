scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अक्षय कुमार संग हुआ बुरा बर्ताव, फिल्म मेकर्स ने बुलाया 'कचरा', डायरेक्टर ने कहा- आंसू आ गए थे...

अक्षय कुमार ने आज भले ही सक्सेसफुल हैं, लेकिन उन्होंने अपने करियर में बेहद बुरा दौर देखा है. सुनील दर्शन ने बताया कि उनकी फिल्में या तो फ्लॉप हो रही थीं या फिर बंद हो रही थीं. इस वजह से फिल्म मेकर्स उन्हें कचरा बुलाने लगे थे.

Advertisement
X
अक्षय को बुलाया गया बेकार, कचरा एक्टर (Photo: Instagram @akshaykumar)
अक्षय को बुलाया गया बेकार, कचरा एक्टर (Photo: Instagram @akshaykumar)

अक्षय कुमार आज इंडस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक हैं, लेकिन उनके करियर की शुरुआत में एक ऐसा दौर भी आया था, जब फिल्म मेकर्स उन्हें पसंद नहीं करते थे. डायरेक्टर सुनील दर्शन ने बताया कि लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद कई मेकर्स ने अक्षय को काम देने से मना कर दिया था. कुछ ने तो उन्हें 'कचरा' तक कह दिया था.

अक्षय ने देखा बेहद बुरा दौर

फिल्म जानवर की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए सुनील ने कहा,“जानवर के दौरान अक्षय मेरे बहुत करीब आ गए थे. एक समय ऐसा था जब उन्हें ठुकराया जा रहा था और मजाक उड़ाया जा रहा था. आज के कई बड़े फिल्ममेकर उस समय यही कहते थे कि अक्षय कचरा हैं, बेकार हैं. उन्हें कोई खास महत्व नहीं दिया जाता था. उस समय धड़कन रोक दी गई थी, हेरा फेरी बंद हो गई थी, और शायद उनकी कोई भी फिल्म अच्छा नहीं कर रही थी. इसलिए उनके प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहे थे.”

सम्बंधित ख़बरें

Bollywood reacts on Dharmendra death
अलविदा धर्मेंद्र... 'हीमैन' के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, दी श्रद्धांजलि 
Shefali Shah News
अक्षय की मां का रोल कर शेफाली शाह को हुआ पछतावा, बोलीं- अपनी कब्र खुद... 
Akshay Kumar starrer welcome to the jungle to release soon
जल्द खत्म होगा अक्षय की 'वेल्कम टू द जंगल' का शूट, डायरेक्टर का खुलासा 
Akshay_Kumar
पैप्स संग मस्ती करते नज़र आए Akshay Kumar 
Delhi Crime 3, Jolly LLB 3
OTT Release: 'दिल्ली क्राइम 3' से लेकर 'जॉली LLB 3' तक, इस वीकेंड रिलीज हुईं ये फिल्में-वेब सीरीज 

जब अक्षय की आंखों में आए आंसू

सुनील ने एक और घटना याद की, जब एक डायरेक्टर के गलत व्यवहार की वजह से अक्षय कुमार की आंखों में आंसू आ गए थे. वो बोले, “एक फिल्म थी और एक दिन अक्षय बहुत परेशान होकर मेरे ऑफिस आए. वो रो रहे थे और बोले कि फिल्म शुक्रवार को रिलीज होनी थी, लेकिन एक भी पोस्टर नहीं लगा था.''

Advertisement

''जब वो डायरेक्टर से मिले तो उसने अक्षय से बहुत बुरा व्यवहार किया और दिल दुखाने वाली बातें कही. उस समय राहुल नंदा हमारे डिजाइनर थे. मैंने उनसे कहा कि जुहू सर्कल पर सबसे महंगा होर्डिंग स्पेस बुक करो और उस पर सिर्फ अक्षय वाला जानवर का बड़ा होर्डिंग लगाओ. हमारी फिल्म रिलीज के करीब थी, और हम नहीं चाहते थे कि अक्षय का मनोबल टूटे, क्योंकि उसका असर मुझ पर भी पड़ता.”

सुनील ने बताया, “हमने वो होर्डिंग लगवाया. जानवर रिलीज हुई, मुंबई में शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन यूपी में इसका जोरदार ओपनिंग हुआ और बिहार में ये ऑल-टाइम हिट साबित हुई. जानंवर ने अक्षय को बहुत बड़ा कमबैक दिया.”

आज अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे बिजी सुपरस्टार्स में से एक हैं. आगे उनके पास वेलकम टू द जंगल, हेरा फेरी 3, भूत बंगला और हैवान जैसी फिल्में हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement