कितना बिजी रहे शेड्यूल, मां के साथ वक्त बिताना नहीं भूलते थे अक्षय कुमार

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मां ने बुधवार सुबह अंतिम सांस ली. मां को खोने का दुख अक्षय कुमार के लिए असहनीय है. अक्षय कुमार अपनी मां से बेहद प्यार करते थे और वे उनके काफी करीब थे. खिलाड़ी कुमार एक आदर्श बेटे थे जो अपनी मां का हर वक्त ख्याल रखते थे. कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, खिलाड़ी कुमार अपनी मां के साथ वक्त बिताना नहीं भूलते थे.

मां संग समय बिताना नहीं भूलते थे अक्षय

अक्षय कुमार ने 2019 में अपनी मां को लंदन की सड़कों पर सैर कराते हुए एक वीडियो भी शेयर किया था. इस वीडियो के साथ लिखा कैप्शन बताता है कि एक्टर अपनी मां का कितना ख्याल रखते थे. अक्षय कुमार ने लिखा था- मां के साथ लंदन में कुछ वक्त बिताने के लिए शूट को एडजस्ट किया. आप अपनी लाइफ में कितना भी बिजी क्यों ना हो और आगे बढ़ रहे हो, कभी ना भूलें कि वे भी बूढ़े हो रहे हैं. हमेशा उनके साथ वक्त बिताए.

Akshay Kumar की मां का निधन, एक्टर ने लिखी पोस्ट- असहनीय है ये दर्द



Juggled shoot to spend a few days with mom in London. No matter how busy you are with life and growing up, don’t forget they are also growing old...so spend time with them while you can ❤️ pic.twitter.com/IRLxpTAKQv

मां से बेहद प्यार करते थे अक्षय

अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया ने अपने एक पुराने वीडियो में बेटे के बारे में बात की थी. अरुणा भाटिया ने कहा था कि फिल्म साइन करके जब आया तो आकर उसने साइनिंग अमाउंट मुझे दे दिया. कहता कि मां ये आप रखो. मैंने ये साइनिंग अमाउंट माता रानी के चरणों में दे दिया था. जब उसकी पहली बार स्क्रीन पर फोटो आई, तो सुबह 5-5.30 बजे के करीब ये मेरे पास आया तो देखा ये रो रहा था. फिर और जोर से रोने लगा. मैंने पूछा तो कहता मां ये देख मेरी फोटो आई है.

मां ने जितना दिया वो एहसान कभी नहीं चुका सकता, जब कहते हुए इमोशनल हुए Akshay Kumar



मां के निधन के बाद अक्षय का इमोशनल पोस्ट

अक्षय की मां के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि एक्टर की जिंदगी में उनकी मां बेहद अहमियत रखती थी. वे अपनी मां से बेइतहां प्यार करते थे. मां के निधन के बाद अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर किया था. एक्टर ने लिखा- वो मेरा अहम हिस्सा थीं. आज मुझे असहनीय दर्द महसूस हो रहा है. मेरी मां श्रीमति अरुणा भाटिया ने आज सुबह इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. वे दूसरी दुनिया में मेरे पिता के साथ फिर से मिल गई हैं. मैं आपकी दुआओं का सम्मान करता हूं क्योंकि मैं और मेरा परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. ओम शांति.

She was my core. And today I feel an unbearable pain at the very core of my existence. My maa Smt Aruna Bhatia peacefully left this world today morning and got reunited with my dad in the other world. I respect your prayers as I and my family go through this period. Om Shanti 🙏🏻