Ram Setu के पोस्टर का उड़ा मजाक, मशाल जलाने पर ट्रोल Akshay Kumar, पूछा- लॉजिक क्या है?

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों कई वजहों से चर्चा में बने हुए हैं. अक्षय को कभी उनके तंबाकू ब्रांड का विज्ञापन करने पर ट्रोल किया जा रहा तो कभी फिल्म के पोस्टर पर. अब ये फिल्म के पोस्टर पर ट्रोल होने का क्या मामला है. चलिए जानते हैं.

कब रिलीज होगी रामसेतु?

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म रामसेतु (Ram Setu) का पोस्टर शेयर किया था. जिसमें अक्षय कुमार के साथ जैकलीन फर्नांडिस और एक अन्य शख्स नजर आया था. रामसेतु के इस पोस्टर में अक्षय कुमार अपने हाथ में जलती हुई मशाल पकड़े नजर आए. जैकलीन ने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई है. पोस्टर को देखकर लगता है कि वे लोग किसी चीज की तलाश कर रहे हैं. पोस्टर में तीनों किरदार इंटेंस लुक देते दिखे. पोस्टर जैसे ही शेयर हुआ वायरल होने लगा.

Malaika Arora ने पहली बार दिखाया कार एक्सीडेंट की चोट का निशान, शेयर की Photo



क्यों ट्रोल हुए अक्षय कुमार?

अब कोई चीज जो वायरल हो और ट्रोल्स का कोई रिएक्शन ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? ट्रोल्स को अक्षय कुमार के इस पोस्टर से भी आपत्ति हो गई. लोगों को इस पोस्टर का लॉजिक समझ नहीं आ रहा है. यूजर्स का कहना है क्यों अक्षय ने मशाल पकड़ी हुई है जब जैकलीन की तरह आसानी से टॉर्च का इस्तेमाल किया जा सकता था. इस पोस्टर पर लोग चुटकी ले रहे हैं. यूजर ने लिखा- जैकलीन के पास बैटरी से ऑपरेट होने वाला टॉर्च है तब भी अक्षय मशाल लेकर चल रहे हैं. ये तस्वीर डायरेक्शन की बारीकियों को बताती है.

Jacqueline has a battery operated torch still Akshay Kumar is using Mashal to look around. Says a lot about director's eye for details. https://t.co/gtpZDBMuWv

The entire surrounding is so well-lit, that woman has a powerful electric torch, and yet here you are, holding a fire torch to see god knows what! Hilarious poster! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂