ट्विटर यूजर्स के निशाने पर अक्षय कुमार, लक्ष्मी बॉम्ब के खिलाफ फूट रहा गुस्सा!

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ट्विटर यूजर्स के निशाने पर हैं. वजह बनी है उनकी आने वाली फिल्म ‘लक्ष्मी बॉम्ब’. गुस्सा इस हद तक है कि #ShameOnUAkshayKumar ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है. दरअसल फिल्म में अक्षय कुमार के किरदार का नाम आसिफ है जबकि वो पूजा नाम की लड़की से प्यार करता है. पूजा का किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है. यूजर्स की नजर में आसिफ का पूजा से प्यार लव जिहाद को प्रमोट करना हुआ. यही वजह है कि वो जमकर ट्वीट कर भड़ास निकाल रहे हैं.

क्यों ट्रोल हो रही है अक्षय कुमार की फिल्म?

लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी है जिस पर रुहानी साया आता है तो वो लड़की की तरह बर्ताव करने लगता है. फिल्म का विरोध करने वाले लोग इसके टाइटल में लक्ष्मी शब्द इस्तेमाल किए जाने पर भी आपत्ति जता रहे हैं. उनका कहना है कि दीपावली पर रिलीज होने वाली फिल्म माता लक्ष्मी के नाम का गलत इस्तेमाल कर रही है और लव जिहाद को प्रमोट कर रही है.

एक यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा, "फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब में अक्षय कुमार का नाम आसिफ रखा गया है और लड़की का नाम पूजा है जिसकी हम इजाजत नहीं देते. फिल्म का नाम लक्ष्मी बॉम्ब देकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तुम हमारे धर्म का मजाक बनाते रहोगे और हम तुम्हें माफ कर देंगे?"

In the film Lakshmi Bomb "Akshay Kumar" is named "Asif" and the girl's name is "Pooja" which we don't approve

what message do you want to give by naming the film Lakshmi Bomb?

You will keep making fun of our religion and we forgive you#ShameOnUAkshayKumar https://t.co/3oH3txr6zp — Mishraji👁️‍🗨️💌 (@Rahul32649739) October 16, 2020

Akshay Kumar Is The Farzi Nationlist

it's worst#ShameOnUAkshayKumar



Retweet If You Agree?? #ShameOnUAkshayKumar pic.twitter.com/hatvMaz6Af — MITS GLOBALS (@mitsglobals) October 16, 2020

Shabina Khan is producer of Laxmi Bomb who is Kashmiri separatist.



Aasif (akshay) is possessed by ghost of transgender Laxmi that wears red saaree & carries Trishul. Official teaser has Ma Laxmi in backdrop.



In non-ghost life, Aasif's girlfriend is Priya.#ShameOnUAkshayKumar — कुणाल सारस्वत (आजाद) (@kunalaazad) October 16, 2020

Laxmibomb movie is the remake of South movie Kanchana. Point to be noted Bawarchi through this movie promoting Love Jihad. Coming to Kanchana movie is genuine story.@akshaykumar#ShameOnUAkshayKumar — Jhakas_Kitchen_ Champion (@sailaja0402) October 16, 2020

The most Down to earth superstar ever #WeLoveUAkshayKumar pic.twitter.com/DI0MJQNgdN — Ranjith (@rk_akkiann) October 16, 2020

#WeLoveUAkshayKumar भी करने लगा ट्रेंड

एक तरफ जहां #ShameOnUAkshayKumar ट्रेंड कर रहा है तो जवाब में काफी तेजी से हैश टैग #WeLoveUAkshayKumar भी ट्रेंड करने लगा. विंदु दारा सिंह ने इस हैश टैग पर ट्वीट करते हुए लिखा, "कोई शक? जाहिर तौर पर लक्ष्मी बॉम्ब का फर्स्ट डे, फर्स्ट शो देखेंगे. क्योंकि #WeLoveUAkshayKumar." इसी हैश टैग पर अक्षय के फैन्स ने भी कई ट्वीट किए हैं जिनमें फिल्म की तारीफ की गई है.

Koi Shaq ??? Off-course 1st day #LaxmmiBomb dekhenge because #WeLoveUAkshayKumar — Vindu Dara Singh (@RealVinduSingh) October 16, 2020

Attendance Time AKKIANS !!!!

Retweet This Tweet To Show Your Presence In The Counter Trend #WeLoveUAkshayKumar — Dᴀᴍᴏɴ Sᴀʟᴠᴀᴛᴏʀᴇ 🎭 || (@Akshay_Brigade) October 16, 2020

वैसे ये पहला मामला नहीं है जब अक्षय ट्विटर यूजर्स के निशाने पर हों. हाल में ही अक्षय कुमार ने पूरे बॉलीवुड को ड्रग्स मामले में घसीटने पर अपनी आपत्ति जताते हुए एक वीडियो जारी किया था. तब भी ट्विटर पर उनके खिलाफ जमकर ट्वीट हुए थे. उसके बाद जब लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर रिलीज हुआ तब मेकर्स ने यूट्यूब पर लाइक-डिस्लाइक का बटन तक बंद कर दिया क्योंकि डर था कि अक्षय पर भड़के यूजर्स फिल्म के ट्रेलर को डिस्लाइक कर सकते हैं.