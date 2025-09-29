'फिल्म न चलने का ठीकरा OTT...',अक्षय कुमार का आमिर खान पर तंज!

ओटीटी के आने से फिल्मों की कमाई पर असर पड़ा है. पिछले कई सालों से इसे लेकर इंडस्ट्री में मु्द्दा बना हुआ है. बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान इसपर खुलकर बोलते हुए नजर आए है. उनका मानना है कि थियेटर रिलीज के छह महीने बाद ओटीटी पर रिलीज होना चाहिए. वहीं अब अक्षय कुमार ने आमिर के इस बयान पर रिएक्शन दिया है.

दरअसल अक्षय कुमार का मानना है कि मेरे हिसाब से तीन महीने का गैप ठीक है. 6 महीने बहुत लंबा समय है क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको डिजिटल अधिकारों के लिए पे कर रहा है. उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए.

अक्षय कुमार ने क्या कहा?

एबीबी लाइव को दिए इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने कहा, 'प्रोड्यूसर्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए. इसके साथ ही अपनी फिल्मों के कंटेंट को लेकर भी सचेत रहना चाहिए.' इस दौरान आमिर के स्टेटमेंट को इशारों-इशारों में ताना मारते हुए अक्षय कुमार ने कहा, 'जब डिजिटल राइट्स को बेचने की बात आती है तो प्रोड्यूसर खुशी-खुशी ओटीटी प्लेटफॉर्म से पैसा ले लेते हैं. लेकिन जब हम (एक्टर) चाहते हैं तो हम आसानी से कह देते हैं कि हमारी फिल्में ओटीटी की वजह से नहीं चल रही हैं. हम यह नहीं सोचते कि शायद हम सही फिल्में नहीं बना रहे हैं.' हालांकि अक्षय ने इस दौरान आमिर खान का नाम नहीं लिया. लेकिन माना जा रहा है कि आमिर के बयान पर ही उनका रिएक्शन है.

आमिर करते आ रहे विरोध

गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों से OTT प्लेटफॉर्म्स द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज और स्ट्रीमिंग प्रीमियर के बीच की ड्यूरेशन तय करने पर अपनी आपत्ति जताते रहे हैं. ये ही वजह है कि उन्होंने अपनी हालिया रिलीज हुई फिल्म 'सितारे जमीन पर' को ओटीटी प्लेटफॉर्म को न देकर अपने ही यूट्यूब चैनल आमिर खान टॉकीज पर 100 रुपये के पे-पर-व्यू के आधार पर रिलीज करने का फैसला किया.

इस दौरान आमिर खान ने कहा था, 'मुझे ओटीटी चैनलों से अच्छे ऑफर मिले. लेकिन मैं ओटीटी चैनलों से 100-125 करोड़ रुपये नहीं चाहता. मैं अपने दर्शकों से 100 रुपये कमाना चाहता हूं. मुझे यही पसंद है.' हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वह कुल मिलाकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ नहीं हैं, और खुद एक उत्साही ओटीटी यूजर हैं.

ओटीटी से हुआ इंडस्ट्री को फायदा

वहीं अक्षय कुमार ने ये भी कहा कि वो नए टैलेंट की तलाश के लिए बहुत सारा ओटीटी कंटेंट देखते हैं. ओटीटी के आने से फिल्म इंडस्ट्री का काफी फायदा हुआ है. अक्षय ने कहा, 'फिल्में बनाने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है. चूंकि मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूं, इसलिए सिर्फ फिल्में ही बनाता हूं. इसलिए मुझे ओटीटी देखने का काफी समय मिल जाता है.'

