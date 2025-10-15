अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी बेटी नितारा को पैसे के बारे में दी जाने वाली सीख के बारे में बात की. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्टर ने बताया कि जिंदगी में असल में क्या मायने रखता है, जो पैसे, प्रसिद्धि और सफलता से परे है. जब अक्षय कुमार से पूछा गया कि क्या वह अपनी बेटी को पैसे का महत्व सिखाने की योजना बना रहे हैं, तो अक्षय ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि यह सिखाने की जरूरत है.

बेटी को क्या सीख देना चाहते हैं अक्षय?

एक्टर ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मुझे यह सिखाना पड़ेगा. हर कोई अपने तरीके से पैसे का मूल्य समझता है. हम सभी इसके लिए काम करते हैं. आप, मैं, यहां मौजूद हर कोई. यह सामान्य है. मुझे किसी को पैसे के बारे में सिखाने की जरूरत नहीं है.' हालांकि अक्षय ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही पैसा जरूरी है, लेकिन मानसिक शांति को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

उन्होंने कहा, 'हर कोई पैसे का महत्व जानता है. लेकिन पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक शांति. मैं हमेशा इसके लिए जाता हूं. हां, मैं कड़ी मेहनत करता हूं, मैं पैसे के लिए काम करता हूं, लेकिन अगर मुझे दोनों में से एक को चुनना हो, तो मैं हमेशा पैसे के बजाय मानसिक शांति को चुनूंगा.' इस तरह अक्षय ने भौतिक संपत्ति से ज्यादा मानसिक कल्याण के मूल्यवान बताया.

Advertisement

नितारा को ऑनलाइन किया गया परेशान

अक्षय ने हाल ही में अपनी बेटी नितारा से जुड़े एक परेशान करने वाला किस्सा शेयर किया था. मुंबई में एक साइबर जागरूकता कार्यक्रम में बोलते हुए अक्षय ने खुलासा किया कि एक बार ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने के दौरान नितारा से एक अजनबी शख्स ने न्यूज तस्वीरें भेजने के लिए कहा गया था. एक्टर ने बताया था कि उनकी बेटी इससे घबरा गई थी. उसने तुरंत गेम को बंद कर दिया और अपनी मां ट्विंकल खन्ना को इसके बारे में बताया था. एक्टर का कहना था कि ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षा देने की कितनी जरूरत है.

बता दें कि साल 2001 में अक्षय कुमार ने एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना से शादी की थी. दोनों के दो बच्चे हैं- आरव (23) और नितारा (13). प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें तो अक्षय को पिछली बार फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' में देखा गया था. फिलहाल वो 'हैवान' की शूटिंग कर रहे हैं.

---- समाप्त ----