आमिर की इस फ्लॉप फिल्म के कारण हुई थी अक्षय-ट्विंकल की शादी, एक्टर बोले- हमारा अफेयर...

अक्षय कुमार ने सुपरस्टार आमिर खान को एक खास वजह से शुक्रिया कहा है. एक्टर ने बताया कि आमिर के कारण ही उनकी शादी पत्नी ट्विंकल खन्ना से हो पाई थी, क्योंकि उनकी एक फिल्म फ्लॉप हो गई थी.

ट्विंकल खन्ना संग शादी पर बोले अक्षय कुमार (Photo: Instagram @twinklerkhanna, @ aamirkhanproductions )
बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना लाइमलाइट से आमतौर पर दूर रहती हैं. लेकिन एक वक्त था जब वो फिल्मों में काम किया करती थीं. हालांकि उनका फिल्मी करियर अपने परिवार की लीगेसी जितना शानदार नहीं रहा. उनकी अधिक्तर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं. बल्कि ट्विंकल की एक फ्लॉप फिल्म उनकी शादी का कारण बनी थी.

कैसे अक्षय के साथ शादी के लिए मानी ट्विंकल?

हाल ही में अक्षय कुमार ने खुलासा किया है कि ट्विंकल खन्ना की फिल्म 'मेला', जिसमें सुपरस्टार आमिर खान और उनके भाई फैजल खान भी शामिल थे, जब फ्लॉप हुई तभी उनकी शादी अपनी पत्नी से हो पाई थी. एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने खुलासा किया कि ट्विंकल उनसे तभी शादी करती जब 'मेला' फ्लॉप होती. 

अक्षय ने कहा, 'जब ट्विंकल की आमिर खान साहब संग फिल्म मेला रिलीज होने वाली थी, तब हमारा अफेयर चल रहा था. तो मैंने उनसे पूछा कि चलो शादी कर लेते हैं. लेकिन वो उस वक्त शादी नहीं करना चाहती थीं. मगर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तब शादी करूंगी अगर मेला नहीं चली. सभी को लगा कि मेला हिट होगी, क्योंकि वो आमिर खान की फिल्म है. साथ में धर्मेश दर्शन डायरेक्टर हैं. सॉरी आमिर खान साहब, वो फिल्म आपकी नहीं चली. लेकिन मेरी शादी आपके कारण हो गई.'

बेबाक ट्विंकल खन्ना संग कैसा है 'खिलाड़ी' कुमार का बॉन्ड? 

अक्षय ने आगे अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना पर बात करते हुए कहा कि वो बेबाक बोलती हैं, उनके पास कोई फिल्टर नहीं है. वो अपने दिमाग में जो आता है, उसे सामने वाले के मुंह पर बिना डरे बोल देती हैं. अक्षय ने इससे जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया. उन्होंने कहा, 'जब हमारी नई-नई शादी हुई थी, तब मैं उन्हें एक फिल्म के ट्रायल शो पर ले गया था. जब प्रोड्यूसर ने उनसे पूछा कि भाभी जी कैसी लगी आपको फिल्म? उन्होंने कहा कि ये बकवास फिल्म है. मुझे ऐसा लगा कि वो प्रोड्यूसर मुझे आगे कभी कास्ट ही नहीं करेगा.'

बता दें कि अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी 17 जनवरी 2001 को हुई थी. दोनों ने एक इंटीमेट वेडिंग सेरेमनी में सात-फेरे लिए थे. शादी के एक साल बाद दोनों ने बेटे आरव को जन्म दिया. इसके बाद कपल 2012 में दोबारा एक बेटी नितारा के पेरेंट्स बने. ट्विंकल एक फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं. उनके पिता राजेश खन्ना बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक हैं. वहीं उनकी मां डिंपल कपाड़िया भी एक्ट्रेस हैं.

