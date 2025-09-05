scorecardresearch
 

अक्षय कुमार ने दिखाया बड़ा दिल, पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिए 5 करोड़ रुपये, कहा- यह दान नहीं...

पंजाब में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए अक्षय कुमार ने बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने 5 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. इसी के साथ उन्होंने इसे दान नहीं बल्कि अपनी सेवा बताया.

पंजाब बाढ़ पर अक्षय कुमार का महादान (Photo:X/@akshaykumar)
भारी बारिश के कारण पूरा पंजाब इन दिनों बाढ़ से जूझ रहा है. इस आपदा में 43 लोगों की जान जा चुकी है. 23 जिलों के हजारों गांव पानी में पूरी तरह से डूब गए. इस संकट से पंजाब के लोगों की मदद के लिए बॉलीवुड भी आगे आया है. इस बीच एक्टर अक्षय कुमार ने लोगों की मदद के लिए 5 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है.  

क्या कहा अक्षय कुमार ने?
इस दान के बारे में बात करते हुए अक्षय कुमार ने कहा, 'मैं इस पर अपने विचार पर कायम हूं. हां, मैं पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपये दे रहा हूं, लेकिन मैं कौन होता हूं किसी को 'दान' देने वाला? जब मुझे मदद का हाथ बढ़ाने का मौका मिलता है, तो मैं खुद को धन्य महसूस करता हूं. मेरे लिए यह मेरी सेवा है, मेरा एक छोटा सा योगदान. मैं प्रार्थना करता हूं कि पंजाब में मेरे भाइयों और बहनों पर आई यह प्राकृतिक आपदा जल्द ही दूर हो जाए. रब मेहर करे.'

गौरतलब है कि हर आपदा में मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए जाने जाने वाले अक्षय कुमार जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए हैं. उन्होंने चेन्नई बाढ़, कोविड-19 महामारी और भारत के वीर पहल के माध्यम से सैनिकों के परिवारों को सहायता प्रदान करने सहित आपदा राहत कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

किन-किन लोगों ने की अब तक मदद
बता दें कि अक्षय कुमार के अलावा एक्टर दिलजीत दोसांझ, सोनू सूद, रणदीप हुड्डा, करण औजला जैसे दिग्गज सेलिब्रेटी ने इस मुश्किल घड़ी में हाथ बढ़ाया है. इसके अलावा शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने अपनी फिल्म 'मेहर' के पहले दिन कमाई को बाढ़ पीड़ितों के लिए दान करने की घोषणा की है.

पंजाब में बाढ़ के बाद कैसे हालात?
पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मु्ंडियन ने कहा, बाढ़ के कारण 23 जिलों के कुल 1,902 गांव प्रभावित हुए हैं. जिससे 3.84 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित हुई. इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 20,972 लोगों को निकाला गया है. वहीं बाढ़ की वजह से मृतकों की संख्या 43 हो गई है.

