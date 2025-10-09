कितना पकाती हो... जब पत्नी ट्विंकल से बोले अक्षय कुमार, बताया सक्सेफुल शादी का राज

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड के उन कपल्स में से हैं, जो एक-दूसरे की टांग खिचाई करते रहते हैं. हाल ही में अक्षय अपनी पत्नी ट्विंकल के शो 'टू मच' पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी शादीशुदा जीवन को लेकर कई बातें शेयर की. लेकिन इसी बीच एक्टर ने ये भी बताया कि उनकी ट्विंकल से किस बात को लेकर बहस होती है.

किस बात के ऊपर बहस करते हैं अक्षय-ट्विंकल?

अक्षय ने शो के दौरान बताया है कि उन्हें अपनी जिंदगी में सिंपल रहना पसंद है. उन्हें उलझी हुई या घुमा-फिराकर बातें करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं. एक्टर ने इसका उदाहरण देते हुए कहा- मैं अभी स्कॉटलैंड गया था. वहां हम लोग लंच कर रहे थे. मुझे खाने के मैन्यू में कुछ अच्छा दिखा जो फ्रेंच भाषा में लिखा था. मैंने वो ऑर्डर कर दिया. लेकिन पता है वो असलीयत में क्या निकला? ब्रेड और बटर.'

अक्षय का कहना है कि उन्हें ऐसी चीजें समझ नहीं आती हैं. उन्हें अपनी लाइफ में सिंपल बातें समझ आती हैं. लेकिन ट्विंकल की सोच अलग है, जिसपर दोनों की बहस भी होती है. अक्षय आगे बोलते हैं कि अगर कोई चीज किसी को समझानी है, तो उसे बहुत आसान भाषा में समझानी चाहिए. जैसे अगर खाने में ब्रेड-बटर है, तो उसे वैसे ही लिखना चाहिए.

हालांकि पति अक्षय की बातों पर ट्विंकल सहमत नहीं दिखती हैं. इसी बीच ट्विंकल ने उस वक्त को याद किया जब उन्होंने अक्षय के लिए कविता लिखी थी. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैंने अक्षय के लिए एक बार कविता लिखी थी, जिसका टाइटल Two peas in a pod died of inertia था. उन्होंने तुरंत मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम कितना पकाती हो.' ट्विंकल की इस बात पर वहां मौजूद सभी हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते हैं.

सक्सेसफुल मैरेज पर क्या बोले अक्षय?

शो के दौरान अक्षय ने ट्विंकल संग अपनी सक्सेसफुल मैरेज के राज भी खोले. उन्होंने बताया कि ट्विंकल अगर आग की तरह खौफनाक हैं, तो वो पानी की तरह शांत हैं. अक्षय ने ये भी खुलासा किया कि वो पत्नी की बातें किस तरह सुनते हैं. एक्टर ने कहा, 'ट्विंकल जब कुछ कहती हैं, तो मैं उन्हें उनकी बात कहने देता हूं. मैं बस शांति से उनकी बात सुनता हूं और समझता हूं. हालांकि बाद में करता अपने मन की हूं. मुझे लगता है कि हर पति को अच्छा सुनने वाला बनना चाहिए.'

अक्षय की बात सुनकर सैफ ने भी अपने विचार सामने रखे. उन्होंने कहा कि पति को कम से कम अच्छा सुनने वाला बनने की एक्टिंग करनी चाहिए. फिर चाहे वो अपने दिमाग में कुछ और क्यों ना सोच रहा है. बता दें कि अक्षय और सैफ अपनी अगली फिल्म 'हैवान' में बिजी हैं. दोनों कई सालों बाद दोबारा साथ दिखेंगे. ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी जिसे प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं.

