Jolly LLB 3: कोर्ट में होगा कलेश, अक्षय कुमार-अरशद वारसी की लड़ाई के बीच फंसे जज, मजेदार है ट्रेलर

अरशद वारसी और अक्षय कुमार बड़े पर्दे पर एक बार फिर एडवोकेट जगदीश्वर मिश्रा 'जॉली' बनकर आ रहे हैं. लेकिन इस बार दोनों एक ही साथ आएंगे जिसके लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. कुछ समय पहले फिल्म का टीजर सामने आया जिसमें दोनों जॉली को देखकर जज त्रिपाठी हैरान-परेशान हो जाते हैं. अब रिलीज से करीब नौ दिन पहले 'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर भी सामने आ चुका है.

क्या होगी 'जॉली एलएलबी 3' की कहानी?

'जॉली एलएलबी' फिल्म सीरीज की कहानी आमतौर पर बेहद इमोशनल और सच्ची घटनाओं से आधारित होती हैं. लेकिन इसमें किरदारों के बीच होने वाली नोक-झोक और कॉमेडी इस सस्पेंस-ड्रामा को और एंटरटेनिंग बनाती है. 'जॉली एलएलबी 3' भी उसी थीम से जुड़ी है. इसकी कहानी किसानों से जुड़ी होगी जिसमें वो एक बड़ी हस्ती के सामने खड़े होते नजर आएंगे.

यहां देखें 'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर:

जब आमने-सामने होंगे दोनों जॉली, क्या होगा जज त्रिपाठी का हाल?

फिल्म में दोनों जॉली एक-दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आएंगे. जहां जॉली नंबर 1 यानी अरशद वारसी किसानों के लिए खड़ा होगा. वहीं दूसरा जॉली यानी अक्षय कुमार पैसों के लालच में आकर बड़ी हस्ती के लिए केस लड़ते दिखाई दे सकते हैं. हालांकि वो फिल्म में एक बड़ा ट्विस्ट भी लेकर आ सकते हैं, जो इसके ट्रेलर के कुछ शॉट्स से नजर आ रहा है. लेकिन अभी ये बात कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है.

दोनों जॉली को एकसाथ कोर्ट में देखकर जज त्रिपाठी यानी सौरभ शुक्ला की भी हालत खराब होने वाली है. क्योंकि दोनों की लड़ाई में जज त्रिपाठी पिसने वाले हैं जिसमें जबरदस्त कॉमेडी का तड़का भी लगता नजर आ रहा है. पिछली दोनों 'जॉली एलएलबी' फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म करने में कामयाब हुई है. इसका तीसरा पार्ट भी फैंस के बीच बज बनाने में कामयाब हो रहा है. ऐसे में जब फिल्म रिलीज होगी, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या फैंस को अक्षय-अरशद की फिल्म पसंद आएगी या नहीं.

बता दें कि फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर के दिन थिएटर्स में रिलीज होगी. इसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला के अलावा अमृता राव, हुमा कुरैशी, सीमा बिस्वास, गजराज राव और राम कपूर जैसे एक्टर्स नजर आएंगे.

