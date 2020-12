अक्षय-सारा ने शुरू की अतरंगी रे की शूटिंग, सामने आया फिल्म से पहला लुक

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'सतरंगी रे' की शूटिंग शुरू कर दी है. फिल्म में सारा अली खान भी और धनुष लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे. सारा अली खान अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और उन्होंने फिल्म से एक तस्वीर शेयर की ही जिसमें अक्षय-सारा साथ में नजर आ रहे हैं.

सारा ने जो तस्वीर शेयर की उसमें वह यलो कलर की साड़ी पहने किसी मिडिल क्लास महिला की तरह सिंपल से अंदाज में नजर आ रही हैं. बात करें अक्षय कुमार की तो अक्षय तस्वीर में कोट पैंट पहने नजर आ रहे हैं. तस्वीर के कैप्शन में सारा ने लिखा, "अतरंगी और भी ज्यादा रंगीन हो गई हैं. अक्षय कुमार बहुत किस्मतवाली, उत्साहित और शुक्रगुजार महसूस कर रही हूं आपके साथ काम करके."

फिल्म से अक्षय-सारा के लुक वाली ये तस्वीर खिलाड़ी कुमार ने भी शेयर की है. अक्षय ने ट्विटर पर ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "उन तीन जादुई शब्दों से मिलने वाली खुशी की कोई तुलना ही नहीं है- Lights, Camera, Action. आनंद एल राय की फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग शुरू कर दी है.

The joy brought by those three magic words is unmatched : Lights, Camera, Action 😁

Begun shooting for #AtrangiRe by @aanandlrai. Need all your love and best wishes 🙏🏻

An @arrahman musical.

Written by: #HimanshuSharma #SaraAliKhan @dhanushkraja @TSeries @cypplOfficial pic.twitter.com/j8f3Xl9Ws5