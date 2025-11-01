ऐश्वर्या राय ने ठुकराईं ये बड़ी फिल्में, सब हुईं सुपरहिट, बदली एक्ट्रेस की किस्मत

पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन 1 नवंबर को अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. ऐश्वर्या को सुंदरता और प्रतिभा की मिसाल भी माना जाता है. उनकी खूबसूरती और टैलेंट के बारे में जितना लिखा जाए, उतना ही कम लगता है. अपने फिल्मी करियर में उन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्मों में काम किया और दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी. हालांकि, इस दौरान उन्होंने कुछ बेहतरीन फिल्मों को रिजेक्ट भी किया, जो बाद में सुपरहिट साबित हुईं. आइए जानते हैं कि ऐश्वर्या ने किन सुपरहिट फिल्मों को ना कहा.

बाजीराव मस्तानी

संजय लीला भंसाली ने ऐश्वर्या राय को सलमान खान के साथ मस्तानी और बाजीराव के मुख्य भूमिकाओं के लिए कास्ट करने की योजना बनाई थी. लेकिन, बदलती कास्टिंग योजनाओं और व्यक्तिगत हालात के कारण, ऐश्वर्या इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनीं. आखिरकार फिल्म दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के साथ बनी और उसने खूब तारीफें बटोरीं.

भूल भुलैया

ऐश्वर्या राय को भूल भुलैया (2007) में के लिए अप्रोच किया गया था, जो एक मनोवैज्ञानिक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है. पर एक्ट्रेस इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनीं. इसके बाद फिल्म विद्या बालन की झोली में आई और उनके करियर की हिट फिल्मों में से एक बन गई.

वीर जारा

बॉलीवुड क्वीन ऐश्वर्या को वीर-जारा (2004) में जारा हयात खान की भूमिका का ऑफर मिला था, जो यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित एक प्रेम कहानी है. बाद में ये भूमिका प्रीति जिंटा को मिली, जिन्होंने अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया. फिल्म बहुत बड़ा हिट रही.

मुन्नाभाई एमबीबीएस

ऐश्वर्या राय को मुन्नाभाई एमबीबीएस (2003) में डॉ. सुमन की भूमिका के लिए भी मनाया गया था, लेकिन उन्होंने बिजी शेड्यूल होने के कारण इसे ठुकरा दिया. बाद में डॉ. सुमन की भूमिका ग्रेसी सिंह ने निभाई.

कभी खुशी कभी गम

ऐश्वर्या राय को शुरू में कभी खुशी कभी गम (1998) के लिए भी चुना गया था, लेकिन उन्होंने टीना का रोल करने से मना कर दिया. बाद में इस रोल को रानी मुखर्जी ने निभाया और फिल्म बहुत हिट रही.

दोस्ताना

ऐश्वर्या राय को दोस्ताना (2008) में नेहा की भूमिका का ऑफर मिला था, जिसमें जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा प्रमुख भूमिकाओं में थे. लेकिन, उन्होंने इसे भी ठुकरा दिया.

कहो न प्यार है

ऐश्वर्या राय को कहो न प्यार है (2000) में नायिका के किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने इस किरदार को भी मना कर दिया. बाद में ये रोल अमीषा पटेल को मिला. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था.



अगर ऐश्वर्या इन फिल्मों को रिजेक्ट ना करतीं, तो शायद आज बात कुछ और होती. खैर, जो भी है. सब ठीक. अब तो बस यही कहेंगे कि हैप्पी बर्थडे क्वीन.

