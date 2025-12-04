scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'ऐश्वर्या राय-सलमान खान को बढ़े वजन पर ट्रोल करना गलत, सपोर्ट में सेलिब्रिटी डिजाइनर

सेलेब्रिटी कॉस्ट्यूम डिजाइनर एश्ले रेबेलो ने ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान पर होने वाली ट्रोलिंग को गलत बताया. उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या एक ग्लोबल स्टार हैं और उन्हें अच्छे से पता है कि उन्हें क्या पहनना है. वहीं सलमान के बारे में उन्होंने कहा कि एक्टर सिर्फ अपनी सहूलियत पसंद करते हैं और बेहद अच्छे इंसान हैं.

Advertisement
X
सलमान-ऐश्वर्या को ट्रोल किया जाना गलत (Photo: Instagram @beingsalman @aishwaryaraibachchan_arb)
सलमान-ऐश्वर्या को ट्रोल किया जाना गलत (Photo: Instagram @beingsalman @aishwaryaraibachchan_arb)

बॉलीवुड सेलेब्स को वजन बढ़ने पर अक्सर ट्रोल किया जाता है. ऐश्वर्या राय और सलमान खान को अगर इसका प्राइम एग्जाम्पल कहें तो गलत नहीं होगा. दोनों ही अपने-अपने दायरे में बेस्ट हैं, वो आज भी बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन लुक्स और बॉडी अपीयरेंस पर अक्सर ट्रोल होते हैं. सेलिब्रिटी कॉस्ट्यूम डिजाइनर एश्ले रेबेलो ने दोनों स्टार्स के साथ काफी काम किया है. उन्होंने एक्टर्स के ट्रोल होने पर अपनी राय दी कि ये कितना गलत होता है. 

एश्ले ऐश्वर्या को उनके मॉडलिंग के दिनों से जानते हैं, जबकि सलमान से उनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, बल्कि वो उन्हें परिवार जैसा मानते हैं. एश्ले ने इन दोनों सितारों को उनके कपड़ों और लुक्स को लेकर मिलने वाली आलोचना पर बात की.

ऐश्वर्या को टारगेट करना गलत

सम्बंधित ख़बरें

Jaya Bachchan, Navya Nanda
जया बच्चन ने शादी को बताया 'आउटडेटेड', नहीं चाहतीं नातिन नव्या करे शादी 
Priyanka Chopra
हॉलीवुड में आसान नहीं रहा प्रियंका चोपड़ा का करियर, गलतियों से सीखा 
Aishwarya Rai addresses street harassment in new video, urges women to stand up
लड़कियों संग छेड़छाड़ के खिलाफ ऐश्वर्या, बोलीं- लिपस्टिक को दोष मत दो 
Vivek Oberoi
ब्रेकअप से टूट गए थे विवेक, बोले- नहीं करना चाहता था दूसरी दफा करना प्यार 
Vivek Oberoi
करियर का हुआ डाउनफॉल, फिल्ममेकर्स ने किया काम करने से मना, विवेक का छलका दर्द 

गलट्टा इंडिया से बातचीत के दौरान एश्ले ने कहा- ऐश्वर्या राय इंटरनेशनल नाम हैं. उन्हें पता है वो क्या पहन रही हैं. उनकी टीम भी बढ़िया है. अगर वो किसी ब्रांड के साथ कान्स जाती हैं, तो उनकी पूरी टीम ये देखकर बहुत ध्यान रखती है कि वो क्या पहन रही हैं और कितना सही पहन रही हैं.

उन्होंने आगे कहा- सिर्फ इसलिए किसी को टारगेट करना गलत है कि उनके वजन में थोड़ा बदलाव आ गया है. वजन कम करना आसान नहीं होता. उन्होंने बच्चा पैदा किया है, थोड़ा समय दो. शायद वो अपने लुक में खुश हों. हम कौन होते हैं तय करने वाले?

Advertisement

ऐश्वर्या के साथ काम करने का अनुभव

एश्ले ने बताया- सिर्फ इसलिए कि वो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कमर 26 इंच की ही हो. हर किसी को वही पहनना चाहिए जो उन पर अच्छा लगे. अगर उन्हें लगता है कि जो वो करती हैं वो सही है, तो वही सही है. मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, वो बहुत अच्छी इंसान हैं. मैंने उनके साथ फिल्में और ऐड किए हैं. मिस वर्ल्ड और मिस एशिया के दौरान भी उनके आउटफिट्स मैंने ही तैयार किए थे.

मेहनती एक्टर हैं सलमान खान

एश्ले ने बताया कि सलमान खान को भी वजन को लेकर जो ट्रोलिंग मिलती है, वो सही नहीं है, वो बोल- मैं सलमान के साथ 14 साल से काम कर रहा हूं. हमारी पहली फिल्म ‘वॉन्टेड’ थी. वो काम करने के लिए बेहद आसान इंसान हैं. उन्हें बस आरामदायक कपड़े चाहिए होते हैं. उनकी फैमिली मुझे अपना परिवार मानती है. ऐसा बहुत कम एक्टर्स के साथ होता है.

सलमान खान बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर्स में गिने जाते हैं. बीते दिनों उनकी बॉडी में बदलाव आए, जिसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा था कि उनके बदन की हड्डियां कई जगह से टूटी हैं. बावजूद इसके वो जिम जाते हैं और वर्क आउट करते हैं. बीच में एक्टर थोड़े बेडौल हो गए थे, लेकिन अब वो फिर से शेप में आ चुके हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    पुतिन इंडिया विजिट
    करियर राशिफल
    Advertisement