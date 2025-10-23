scorecardresearch
 

सलमान संग हुए विवाद पर क्यों चुप रहीं ऐश्वर्या? प्रह्लाद कक्कड़ बोले- उन्हें नीचा दिखाने...

ऐड फिल्ममेकर, जो ऐश्वर्या राय के बेहद करीबी रह चुके हैं, उन्होंने सलमान संग एक्ट्रेस के ब्रेकअप पर बात की है. उन्होंने बताया कि कैसे एक्ट्रेस ने इस मुश्किल घड़ी में भी अपने आप पर काबू रखा.

ऐश्वर्या-सलमान के रिश्ते पर बोले ऐड गुरू (Photo: Instagram/@aishwaryaraibachchan_arb)
ऐश्वर्या-सलमान के रिश्ते पर बोले ऐड गुरू (Photo: Instagram/@aishwaryaraibachchan_arb)

बॉलीवुड में दो स्टार्स के बीच रिश्ते अक्सर टूटते-बनते रहते हैं. सुपरस्टार सलमान खान और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय का रिश्ता इंडस्ट्री का सबसे चर्चित रिलेशनशिप रहा है. लेकिन जब दोनों का ब्रेकअप हुआ, तब हर तरफ जैसे हड़कंप सा मच गया. सलमान का दिल टूटा. उन्हें लेकर कई बातें कही गईं. वहीं ऐश्वर्या इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुई थीं.

सलमान संग अपनी लड़ाई पर कभी क्यों नहीं बोलीं ऐश्वर्या?

सलमान-ऐश्वर्या का रिलेशनशिप जब अपने सबसे खराब समय में चल रहा था, तब ऐड फिल्ममेकर प्रह्लाद कक्कड़ एक्ट्रेस के साथ मौजूद थे. वो एक ही बिल्डिंग में रहते थे. प्रह्लाद कक्कड़ ने सलमान को लेकर कई बातों का भी खुलासा किया था. अब उन्होंने ऐश्वर्या को लेकर बात कही है. ऐड गुरू का कहना है कि एक्ट्रेस काफी प्राइवेट इंसान हैं. वो जल्द ही किसी के भी सामने खुलना नहीं पसंद करती. जब वो किसी के साथ कंफर्टेबल होती हैं, तभी अपने दिल की बातें शेयर करती हैं.

प्रह्लाद कक्कड़ ने कहा, 'जिन लोगों के पास ऐश्वर्या का कॉन्टैक्ट नहीं था, उन्होंने उनके खिलाफ गलत बातें कहीं. ऐश्वर्या हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करना पसंद करती हैं. जब सलमान के साथ उनकी लड़ाई हुई, तब उन्होंने एक शब्द भी पब्लिक में नहीं कहा. क्योंकि यही उनकी गरिमा है.' 

'उन्हें बचपन में ही पता चल गया था कि उनकी चुप्पी ही उनकी गरिमा और ताकत है. और यही बात कई लोगों को परेशान करती थी. इसलिए, वो लगातार उन्हें नीचा दिखाने और उनकी आलोचना करते रहे ताकि वो इस हद तक गिर जाएं और कहें कि बस! मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम चाहते हो.' उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया.'

जब सलमान को लेकर प्रह्लाद कक्कड़ ने कही थी ये बात

प्रह्लाद कक्कड़ इससे पहले भी ऐश्वर्या-सलमान के टूटे रिश्ते पर बात कर चुके हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि सलमान, ऐश्वर्या के घर के बाहर तमाशा करते रहते थे. वो अपना सिर दीवार पर पटकते थे. ऐड गुरू के मुताबिक, जब दोनों का रिश्ता खत्म हुआ, तब ऐश्वर्या और उनके परिवार के लिए ये बहुत बड़ी राहत थी. हालांकि एक्ट्रेस काफी नाराज भी थी, क्योंकि सभी ने सलमान की साइड ली और उन्हें कहीं ना कहीं इग्नोर किया.

