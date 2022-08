फॉरेस्ट गंप के मेकर्स ने भारत को भेजा 'लव लेटर', आमिर खान को किया टॉम हैंक्स से कंपेयर, यूजर्स बोले- लेवल ही अलग है...

आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप की रीमेक है. रिलीज से पहले ही आमिर की फिल्म पर बवाल मचा हुआ है. लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने की बात की जा रही है. लेकिन फिर भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान छा गए हैं. जानना नहीं चाहेंगे कैसे?

फॉरेस्ट गंप के मेकर्स ने इंडिया को भेजा प्यार...

आमिर खान की रीमेक फिल्म लाल सिंह चड्ढा से फॉरेस्ट गंप के मेकर्स काफी खुश हैं. फॉरेस्ट गंप के मेकर्स ने इंडिया के लिए लव लेटर लिखा है. मेकर्स ने आमिर खान को ओरिजनल फिल्म फॉरेस्ट गंप से कंपेयर करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो आमिर खान की फिल्म के शॉट्स और ओरिजनल फिल्म फॉरेस्ट गंप के सीन्स को सिंक करके बनाया गया है. दोनों ही फिल्मों के सीन्स इतने जबरदस्त हैं कि आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सी फिल्म बेहतर है.

फॉरेस्ट गंप ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये स्पेशल वीडियो शेयर करते हुए इंडिया को अपना प्यार भेजा है. उन्होंने कैप्शन में लिखा- भारत और फॉरेस्ट गंप को लव लेटर. आमिर खान स्टारर #LaalSinghChaddha को इस शॉट-फॉर-शॉट वीडियो में ऑस्कर विनिंग क्लासिक मूवी के साथ कैसे कंपेयर किया गया है.

A love letter to India and #ForrestGump . 🇮🇳 See how #LaalSinghChaddha starring Aamir Khan compares to the Oscar-winning classic in this shot-for-shot video from @IGN . Get your tickets now: https://t.co/F9LdargB8X https://t.co/OXvp9lvFjd

यूजर्स ऐसे कर रहे रिएक्ट

फॉरेस्ट गंप के इस ट्वीट पर यूजर्स के मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं. आमिर खान की फिल्म को अभी भी कुछ लोग बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं. वहीं, कुछ फैंस आमिर की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- आमिर खान का लेवल ही अलग है. बॉलीवुड बहुत छोटा वर्ड है उनको डिस्क्राइब करने के लिए.

वहीं, एक दूसरे यूजर ने ट्वीट करके कहा है कि वो लाल सिंह चड्ढा फिल्म नहीं देखेंगे. यूजर ने ट्वीट में इसका कारण भी बताया है.

I am not going to watch #LaalSinghChaddha because for me #ForrestGump was one of my favourite Hollywood movies it will be similar to an experience of watching #Kaante which was lifted from a Quentin Tarantino classic #ReservoirDogs