'मेरे पिता स्टार नहीं', बचपन से इंडस्ट्री का हिस्सा रहे, लेकिन खुद को आउडसाइर की तरह मानते हैं अहान पांडे

अहान पांडे जबसे फिल्म सैयारा में दिखे, फैंस के फेवरेट बन गए हैं. अपनी पहली ही फिल्म से अहान ने खुद को साबित किया है. मेकर्स के बीच इस वक्त वो डिमांड में हैं. इंटरनेट पर सेंसेशन बनकर छाए अहान का मानना है कि वो स्टारकिड नहीं हैं. इसलिए उनकी जर्नी को नेपोटिज्म की तर्ज पर ना देखा जाए.

खुद को आउटसाइडर मानते हैं अहान

अहान की सफलता देखने के बाद कईयों ने उन्हें ट्रोल भी किया था. उनके फैमिली बैकग्राउंड को देखकर कहा कि इसने इंडस्ट्री में उनका रास्ता आसान किया है. पांडे परिवार के इंडस्ट्री के लिंकअप्स हैं. अहान की कजिन अनन्या पांडे और उनके पिता चंकी पांडे इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. लेकिन अहान के पेरेंट्स सिल्वर स्क्रीन से दूर रहे हैं. लेकिन इंडस्ट्री के लोगों संग उनका मेलजोल है. इसी वजह से सवाल उठा था कि इंडस्ट्री के लोगों संग रिश्ते होने की वजह से अहान को इतना काम मिल रहा है.

GQ को दिए इंटरव्यू में अहान ने इन बातों को क्लियर किया है. उन्होंने कहा कि वो खुद को "स्टार किड" नहीं मानते. भले ही उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है, पर उन्होंने खुद को हमेशा फिल्म जगत के दायरे से थोड़ा बाहर ही महसूस किया है. अहान से पूछा गया कि स्टारकिड्स को लोगों के विचारों से कैसे डील करना पड़ता है? जवाब में अहान ने कहा, मैं उस एक्सपीरियंस को लेकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पिता चिक्की पांडे स्टार नहीं हैं. अगर मैं अपने दोस्तों की बात करूं तो हर किसी के अपने संघर्ष और परेशानियां होती हैं.

बचपन से इंडस्ट्री के लोगों के बीच रहे अहान

मालूम हो, अहान के पिता चिक्की पांडे बिजनेसमैन हैं. मां डियाने पांडे वेलनेस एक्सपर्ट हैं. भले ही वो एक्टिंग से जुड़े नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार के रिश्ते फिल्मी दुनिया से हैं. अहान के पिता शाहरुख खान के करीबी दोस्त हैं, बचपन से ही फिल्मी माहौल को करीब से देखने, उसके बीच रहते हुए भी अहान खुद को आउटसाइडर मानते हैं.

वो कहते हैं- मुझे ऐसा लगता रहा है जैसे मैं एक फेंस के पीछे खड़ा हूं. मैं सामने की चीजों को देख सकता हूं, लेकिन उसे छू नहीं सकता. बचपन में भी मैं फिल्मी लोगों के बीच रहा लेकिन कभी उस दुनिया का हिस्सा होना मैंने महसूस नहीं किया. मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने उस दुनिया को करीब से देखा. जिन लोगों ने उस इंडस्ट्री में नाम कमाया, उन्हें देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा.

अहान के वर्कफ्रंट की बात करें तो सैयारा की सफलता के बाद वो अगले प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं. यशराज बैनर की फिल्म में दिखेंगे. फैंस अहान को पर्दे पर फिर से देखने के लिए एक्साइटेड हैं.



