Swara Bhaskar की जान को खतरा! Salman Khan के बाद एक्ट्रेस को मिली धमकी भरी चिट्ठी

सलमान खान के बाद अब स्वरा भास्कर को उनके घर पर स्पीड पोस्ट के जरिए एक गुमनाम चिट्ठी मिली है, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है. यह पत्र एक्ट्रेस के मुंबई के वर्सोवा स्थित घर पर भेजा गया. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, जानकारी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. एक ऑफिशियल ने बताया कि चिट्ठी मिलने के बाद स्वरा ने खुद वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कॉन्टेक्ट किया और अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने कहा, "शिकायत के आधार पर, हमने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया है.

स्वरा को मिली जान से मारने की धमकी

स्वरा भास्कर को जो धमकी भरी चिट्ठी मिली वो हिंदी में हाथ से लिखी हुई है. इस चिट्ठी ने स्वरा के जीवन को सीधे खतरे में डाल दिया और सावरकर का अपमान करने के खिलाफ एक्ट्रेस को चेतावनी दी गई. स्वरा को मिलने वाली ये चिट्ठी गालियों से भरी थी. लेटर के अंत में 'इस देश के नौजवान' के रूप में साइन किए गए थे. पत्र में कहा गया है कि देश के युवा वीर सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे.

स्वरा भास्कर अकसर ही समाज को परेशान करने वाले सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों के बारे में बिंदास बोलती रही हैं. साल 2017 में उन्होंने एक ट्वीट पोस्ट किया था जिसमें लिखा था, "सावरकर ने ब्रिटिश सरकार से माफी मांगी. जेल से बाहर निकलने की गुहार लगाई! यह निश्चित रूप से 'वीर' नहीं है.'' स्वरा के इस ट्वीट पर काफी हंगामा बरपा था.

Savarkar APOLOGISED To the British govt. pleaded to be let out of jail! That's not 'Veer' for sure... https://t.co/xgep5nWqJt