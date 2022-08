KRK Arrested: 'इतना मजा क्यों आ रहा है', KRK के अरेस्ट होने पर झूम उठा बॉलीवुड, लेकिन फूट-फूटकर रोया बायकॉट गैंग

बॉलीवुड स्टार्स पर अपनी तीखी बातों से तंज कसने वाले एक्टर कमाल आर खान मुंबई पुलिस की हिरासत में हैं. विवादित ट्वीट के चलते केआरके को मलाड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने कमाल आर खान को एयरपोर्ट से डिटेन किया और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया. केआरके के पकड़े जाने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए फनी मीम्स

केआरके विवादित ट्वीट्स के लिए ही जाने जाते हैं. वे अक्सर अपने कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स को लेकर चर्चा में रहते हैं. वे कई फिल्मों के निगेटिव रिव्यू भी करते हैं और बॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टार्स पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं.

वहीं, इन दिनों स्टार्स को लेकर भी दर्शकों के बीच काफी गुस्सा नजर आ रहा है. कई बड़े सितारों की फिल्मों को लेकर रिलीज से पहले ही बायकॉट ट्रेंड चलाया जा रहा है. ऐसे में बॉलीवुड फिल्मों के सबसे बड़े क्रिटिक केआरके के पकड़े जाने पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने मजे लेने शुरू कर दिए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई फनी मीम्स शेयर किए जा रहे हैं.

भई सोशल मीडिया यूजर्स को तो वैसे भी मजे लेने का मौका चाहिए होता है और जब बात सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले क्रिटिक केआरके की हो तो मीम्स का वायरल होना तो बनता है. एक तरफ पुलिस ने केआरके को अपनी हिरासत में लिया और देखते ही देखते इंटरनेट पर फनी मीम्स की बाढ़ आ गई. आप भी देखिए इंटरनेट पर वायरल कुछ फनी मीम्स.

इस मीम में दिखाया गया है कि केआरके के अरेस्ट होने के बाद बायकॉट गैंग किस तरह फूट-फूटकर रो रहा है.

वहीं, एक दूसरे मीम में दिखाया गया कि केआरके के गिरफ्तार होने से बॉलीवुड के लोग कितने ज्यादा खुश हैं.

इस मीम में दीपिका पादुकोण के फोटो पर उनके एक पॉपुलर गाने के लिरिक्स लिखे हैं- इतना मजा क्यों आ रहा है.

#Krkarrested.. meanwhile his bollywood boycott gang 😭😭😭 and us who doesn't want to boycott bollywood films 💃💃🕺🕺 pic.twitter.com/Ag5yFIf40Q — Som (@isoumyaghosh) August 30, 2022

Bollywood fans are celebrating on KRK arrest news #KRKArrested 😂 .

Bhai log wait Karo, he will comeback to roast bollywood with double entertainment now. 😂

I can't wait now 🤣😁#BoycottBrahmastra pic.twitter.com/1yUYK1E6FK — J (@jaywinlove) August 30, 2022

क्यों फंसे केआरके?

कमाल आर खान को साल 2020 में दर्ज हुए एक केस में मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. केआरके पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर धर्म को लेकर विवादित ट्वीट किए. केआरके के खिलाफ शिकायत युवा सेना के सदस्य राहुल कनाल ने की थी.

जानकारी के मुताबिक, कमाल आर खान के खिलाफ 2020 में एक FIR दर्ज होने के बाद लुकआउट नोटिस जारी किया गया था. केआरके पर ये भी आरोप है कि उन्होंने दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर और इरफान खान पर अपमानजनक ट्वीट पोस्ट किए थे. कमाल आर खान को मलाड पुलिस ने आईपीसी 153A, 294,500,501,505, 67/98 एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है. कोर्ट ने केआरके को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया है.