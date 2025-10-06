scorecardresearch
 

विजय देवरकोंडा की कार का एक्सीडेंट, बाल-बाल बचे एक्टर

हाल ही में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना से सगाई करने को लेकर चर्चा में रहे साउथ के फेमस एक्टर विजय देवरकोंडा की कार का एक्सीडेंट हो गया है. जानकारी के मुताबिक एक्टर कुछ दोस्तों के साथ गाड़ी से पुट्टपर्थी गए थे, हादसा वहां से लौटते वक्त हुआ.

विजय देवरकोंडा की कार का एक्सीडेंट (Photo: Instagram/@thedeverakonda)
साउथ के फेमस एक्टर विजय देवरकोंडा एक सड़क हादसे का शिकार होते-होते बच गए. यह पूरी घटना जोगुलांबा जिले के नेशनल हाइवे-44 पर हुई, जहां उनकी कार को पीछे से दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी. जानकारी के मुताबिक एक्टर की कार को नुकसान हुआ है लेकिन राहत की बात ये है कि एक्टर सेफ हैं. 

वहीं जानकारी ये मिल रही है कि विजय के ड्राइवर ने तुरंत स्थानीय पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना दी. जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है. 

पुलिस ने अपने बयान में क्या कहा?
इस घटना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए पुलि्स ने बताया, 'तेलुगु एक्टर विजय देवरकोंडा की कार आज पुट्टपर्थी से हैदराबाद जाते समय जोगुलम्बा गडवाल जिले के उंडावल्ली में एक अन्य वाहन से टकरा गई. उनकी कार के बाएं हिस्से को नुकसान पहुंचा है. हालांकि, इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

पुलिस के मुताबिक, 'एक्टर विजय देवरकोंडा आज दोपहर लगभग 3 बजे पुट्टपर्थी से हैदराबाद कार से जा रहे थे, तभी आगे चल रही बोलेरो गाड़ी अचानक राइड साइड की ओर मुड़ गई, जिससे उनकी कार बोलेरो के बाएं हिस्से से टकरा गई. कार के बाएं हिस्से को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ. विजय देवरकोंडा और दो अन्य लोग कार में सवार थे. वह तुरंत एक दूसरी गाड़ी में बैठ गए, और उनकी टीम ने इंश्योरेंस के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.'

तीन दिन पहले हुई सगाई
रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर विजय और रश्मिका की सगाई तीन दिन पहले यानी 3 अक्टूबर को हुई है. इस मौके पर परिवार के लोग और नजदीकी दोस्त ही मौजूद थे. हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक दोनों ही सितारों ने ऐलान नहीं किया है. 

वर्कफ्रंट की बात करें तो विजय देवरकोंडा को आखिरी बार फिल्म 'किंगडम' में देखा गया था. थिएटर्स में रिलीज होने के बाद ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज हुई. वहीं, रश्मिका मंदाना जल्द ही फिल्म Thamma में नजर आने वाली हैं. इसमें आयुष्मान खुराना लीड रोल में नजर आ रहे हैं. 

