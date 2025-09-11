भारत-पाक एशिया कप मैच के बहिष्कार की अपील, सतीश शाह बोले- टीवी बंद कर दें...

टीवी और फिल्मों की दुनिया के मशहूर एक्टर सतीश शाह ने एशिया कप 2025 में होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच के बहिष्कार की अपील की है. सतीश ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लोगों से अपने मन की बात कही. बुधवार (10 सितंबर) को सोशल मीडिया पर सतीश ने कहा कि उन्होंने भारतीय टीम के प्रति सारा सम्मान खो दिया है और अब मैच नहीं देखेंगे.

सतीश ने जताई नाराजगी

एशिया कप में होने वाले भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के बीच जबरदस्त क्रेज है. ये मैच 14 सितंबर को खेला जाना है. लेकिन सतीश का इसे देखने से मना करने की बात कहना उनके फैंस के लिए हैरान कर देने वाला है.

सतीश ने X पर ट्वीट किया कि, “मैं हर सच्चे देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं कि भारत-पाकिस्तान मैच का कड़ा बहिष्कार करें. टीवी बंद कर दें. मैंने हमारी टीम के लिए इज्जत खो दी है.”

I sincerely urge every patriot true Indian to strictly boycott India/pakistan match. Just switch of the TV. I have lost respect for our team for sure. — satish shah🇮🇳 (@sats45) September 10, 2025

उनका ये बयान भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है. भारत में पहले से ही पाकिस्तानी फिल्में और टीवी शो बैन हैं, और कई पाकिस्तानी सेलेब्स के सोशल मीडिया अकाउंट भी सीमित कर दिए गए हैं.

यूजर्स ने कैसे किया रिएक्ट?

Advertisement

सतीश शाह की अपील के बाद फैन्स में बहस छिड़ गई. कुछ ने उनका समर्थन किया, तो कुछ का मानना था कि खिलाड़ियों का अपमान नहीं होना चाहिए. एक यूजर ने लिखा- आपको BCCI और सरकार से नाराजगी होनी चाहिए, खिलाड़ी सम्मानित हैं. उनकी गलती नहीं है. मैं तो हर मैच का बहिष्कार करूंगा और दूसरों से भी कहूंगा.

दूसरे ने लिखा- टीम ने क्यों सम्मान खोया? ये तो BCCI का फैसला है, खिलाड़ियों का नहीं. एक और यूजर ने लिखा- आपका स्टैंड अच्छा है. पाकिस्तान के साथ मैच खेलना शर्मिंदगी है, खासकर जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है. लेकिन ये खिलाड़ियों से ज्यादा सरकार की पॉलिसी का हिस्सा है. फिर भी, आम जनता के तौर पर हमें बहिष्कार करके विरोध दर्ज करना चाहिए.

भारत और पाकिस्तान ने पिछले 10 साल से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है. वहीं टेस्ट मैच खेले हुए लगभग 18 साल हो चुके हैं, लेकिन इस एशिया कप (9 से 28 सितंबर के बीच) दोनों टीमें नतीजों के आधार पर 3 बार तक आमने-सामने आ सकती हैं. दोनों के बीच पहला मुकाबला 14 स‍ितंंबर को होगा.

कौन हैं सतीश शाह?

बात करें, सतीश शाह की तो वो जाने भी दो यारों और शाहरुख खान की मैं हूं ना फिल्म में नजर आ चुके हैं. वहीं उनका टीवी सीरीज साराभाई वर्सेज साराभाई इंद्रवदन का निभाया किरदार काफी फेमस है. इसके अलावा भी उन्होंने दर्जनों टीवी शो और फिल्में की हैं.

---- समाप्त ----