मनोज बाजपेयी की मां का 80 साल की उम्र में हुआ निधन, कई दिनों से थीं बीमार

Manoj Bajpayee Mother Passes Away: बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. एक्टर की मां गीता देवी का निधन हो गया है. मनोज बाजपेयी की मां लंबे समय से बीमार थीं. आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली और हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया.

80 साल की थीं एक्टर की मां

मनोज बाजपेयी की मां गीता देवी की उम्र 80 साल थी. बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से उनका दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था. वो बीमार थीं और अस्ताल में ही उनका निधन हो गया. मनोज बाजपेयी अपनी मां के निधन से टूट गए हैं. उनका पूरा परिवार सदमे में है. फैंस उन्हें हिम्मत और हौंसला रखने की सलाह दे रहे हैं.

पेरेंट्स को ताकत मानते थे मनोज बाजपेयी

बता दें कि मनोज बाजपेयी ने एक साल पहले ही अपने पिता को खोया था. पिछले साल मनोज बाजपेयी के पिता राधाकांत बाजपेयी ने दुनिया को अलविदा कहा था. पिता की मौत के महज एक साल के अंदर ही मनोज बाजपेयी ने अपनी मां को भी हमेशा के लिए खो दिया है.

मनोज बाजपेयी के माता-पिता उनकी ताकत थे. एक्टर अपने पेरेंट्स के काफी करीब थे. पिता के बाद अब मां के यूं चले जाने से मनोज बेहद दुखी हैं और इस मुश्किल समय में अपनी फैमिली को भी संभाल रहे हैं.

अशोक पंडित ने जताया दुख

मनोज बाजपेयी के मां के निधन के बारे में जानकारी फिल्ममेकर अशोक पंडित ने दी. उन्होंने एक ट्वीट करके बताया कि मनोज बाजपेयी की मां अब नहीं रहीं. अशोक पंडित ने अपने ट्वीट में लिखा- मनोज बाजयेपी आपकी मां के निधन पर आपके और आपके पूर परिवार को हमारी संवेदनाएं. ओम शांति!

Our heartfelt condolences to you and your entire family @BajpayeeManoj on the sad demise of your Aadarniya mother .



ओम शांति !

🙏