1 महीने में दूसरी बार अस्पताल में एडमिट हुए दिलीप कुमार, सांस लेने में तकलीफ

दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार एक बार फिर हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं. उन्हें मंगलवार को सांस संबंधित दिक्कत के चलते मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. वो अभी स्थिर हैं और आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में हैं. ये दूसरी बार है जब एक्टर को इसी महीने में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

सोर्स ने पीटीआई को कहा- उन्हें कल दिन में सांस लेने में तकलीफ के कारण भर्ती कराया गया था. उनकी उम्र और हाल ही में अस्पताल में भर्ती होने को देखते हुए, परिवार ने उन्हें एहतियात के तौर पर अस्पताल ले जाने का फैसला किया. वो ठीक हैं. उन्हें आईसीयू में रखा गया है ताकि डॉक्टर उनकी निगरानी कर सकें.

6 जून को भी हुए थे एडमिट

बता दें कि 6 जून को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद दिलीप को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल लाया गया था. यहां वो 3-4 दिन एडमिट रहे. वो 11 जून को डिस्चार्ज हुए थे. हॉस्पिटल से निकलते वक्त उन्हें स्ट्रेचर पर लेटे देखा गया था. इस वक्त दिलीप कुमार के साथ उनकी पत्नी सायरा बानो मौजूद दिखी थीं.

अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले दिलीप कुमार के अकाउंट से ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी गई थी. ट्वीट कर लिखा था- आप सभी लोगों की दुआ और प्रार्थना के साथ दिलीप साहब हॉस्पिटल से अपने घर जा रहे हैं. आप लोगों का असिमित प्यार और स्नेह, हमेशा साहब के दिल को छू जाता है.

With your love and affection, and your prayers, Dilip Saab is going home from the hospital. God's infinite mercy and kindness through Drs. Gokhale, Parkar, Dr. Arun Shah and the entire team at Hinduja Khar.

--Faisal Farooqui#DilipKumar #healthupdate