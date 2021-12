Chandigarh Kare Aashiqui में वाणी कपूर की जगह क्यों नहीं किया ट्रांसजेंडर एक्टर को कास्ट? डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने बताया

आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर स्टारर फिल्म 'चंडीगढ़ करे आशिकी' रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में वाणी कपूर ने एक ट्रांसजेंडर महिला की भूमिका निभाई है. वाणी कपूर की परफॉरमेंस को काफी सराहना मिल रही है. लेकिन कई दर्शक ऐसे भी हैं, जो सवाल उठा रहे हैं कि डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने अपनी इस फिल्म में वाणी का रोल किसी ट्रांसजेंडर एक्टर को क्यों नहीं दिया? अब अभिषेक ने इस बात का जवाब दिया है.

अभिषेक ने क्यों नहीं किया ट्रांस एक्टर को कास्ट?

एक इंटरव्यू में अभिषेक कपूर ने बताया कि उन्हें क्यों एक ट्रांसजेंडर एक्टर को वाणी कपूर के रोल में लेने की जरूरत नहीं दिखाई दी. उन्होंने कहा, ''हम कई रास्तों से गुजरे हैं और हमने ट्रांस एक्टर को कास्ट करने के बारे में सोचा था, लेकिन मुझे लगता है कि लोग सिर्फ एक्टर्स से ही मोहित हो जाते हैं. ऐसा क्यों है कि एक्टर्स की वजह से ही फिल्म को वैध माना जाता है? क्यों एक ट्रांस व्यक्ति फिल्म नहीं लिख सकता? क्यों एक ट्रांस व्यक्ति फिल्म का निर्देशन नहीं कर सकता? पहली बात मुझे लगता है कि यह मोह गलत है.''

everyone's saying chandigarh kare aashiqui is revolutionary or what not but all i am asking is - why won't you cast an actual trans woman to act the role? cause i know there are many transwoman who aspire to be actors.