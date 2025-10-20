scorecardresearch
 

Feedback

सलमान के खिलाफ अभिनव कश्यप के नहीं थम रहे 'वार', अब बोले- 'दबंग' में दूसरों के रोल काटे...

डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने एक बार फिर सलमान खान के खिलाफ चौंकाने वाले दावे किए हैं. उनका कहना है कि 'दबंग' फिल्म में उन्होंने कई लोगों के रोल काटे हैं. वो दिवंगत एक्टर ओम पुरी से भी बदतमीजी से पेश आए थे.

Advertisement
X
सलमान को लेकर अभिनव कश्यप का नया दावा (Photo: Instagram @beingsalmankhan)
सलमान को लेकर अभिनव कश्यप का नया दावा (Photo: Instagram @beingsalmankhan)

'दबंग' फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप लगातार सलमान खान पर आरोप लगाए जा रहे हैं. पिछले कुछ समय से उन्होंने सुपरस्टार को लेकर कई दावे किए, जिससे हर कोई हैरान रह गया. अब अभिनव ने अपनी फिल्म 'दबंग' से जुड़ा एक और खुलासा किया है. उन्होंने दावा किया है कि फिल्म में सलमान ने कई एक्टर्स के रोल काटे हैं.

अभिनव ने किया सलमान को लेकर कौन सा नया दावा?

अभिनव ने बॉलीवुड ठिकाना को दिए इंटरव्यू में बताया कि 'दबंग' फिल्म पहले करीब 2.45 घंटे लंबी थी, लेकिन उसे फिर 2.20 घंटे तक लाया गया. मगर सलमान को फिल्म की लंबाई से ज्यादा, दूसरों के रोल्स की चिंता थी. डायरेक्टर ने दावा किया कि सलमान ने अपने भाई अरबाज का रोल फिल्म से काटा है. हालांकि वो मामला दोनों भाई ने आपस में सुलझा लिया. लेकिन उन्होंने एक्ट्रेस माही गिल के रोल को भी छोटा कराया, जिससे उनका करियर बर्बाद हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

Salman Khan Bigg boss 19
बिग बॉस में इस हफ्ते भी नहीं हुआ कोई बेघर, मेकर्स ने दिया बड़ा तोहफा 
Altaf Raja bigg boss 19
बिग बॉस 19 के घर में कॉन्सर्ट करने आएंगे अल्ताफ राजा, प्रोमो रिलीज 
Salman and Sunita
Big Boss में Sunita ने Salman से पूछा ये सवाल! 
salman khan emotional
'30 साल पहले...', सलमान को याद आए मुश्किल दिन, हुए इमोशनल 
Salman Khan,Daboo Malik
'अपनी जुबान पर काबू रखो...', पिता डब्बू मलिक से पड़ी अमाल को डांट 

अभिनव ने कहा कि फिल्म में 'रज्जो' का रोल पहले माही गिल को ऑफर हुआ था, लेकिन बाद में वो सोनाक्षी को मिला. क्योंकि वो तब फिल्म का हीरो नहीं ढूंढ पा रहे थे. जब अरबाज फिल्म के प्रोड्यूसर बने, तो सारी कास्टिंग में बदलाव हुआ. अभिनव आगे बताते हैं कि उन्होंने माही को अरबाज की लव इंट्रेस्ट का रोल ऑफर किया, जिसे माही ने बहुत आसानी से स्वीकार किया. डायरेक्टर का दावा है कि सलमान और अरबाज ने एक्ट्रेस के साथ बहुत नाइंसाफी की. 

Advertisement

ओम पुरी और सलमान खान का भी हुआ झगड़ा?

अभिनव ने आगे ये भी दावा किया है कि 'दबंग' के सेट पर सलमान और ओम पुरी की भी लड़ाई हुई थी. उन्होंने कहा, 'ओम पुरी साहब के फिल्म में 5-6 सीन थे और वो अच्छे सीन थे. उन्होंने उन सीन को सुनने के बाद ही फिल्म करने के लिए हामी भरी थी. लेकिन सलमान ने ओम पुरी के साथ एक सीन करने से इनकार कर दिया जिसमें उनके किरदार चुलबुल पांडे को ओम पुरी के पैर छूने थे.'

'सलमान ने बहुत अहंकार से कहा कि मैं उनके पैर नहीं छुऊंगा. उन्होंने मुझसे उस सीन को 5-6 बार फिर से लिखवाया जब तक कि वो उनकी संतुष्टि के अनुसार नहीं हो गया. फिर मैं बदले हुए सीन्स के साथ ओम पुरी के पास गया और वो मुझ पर गुस्सा हो गए. उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या सलमान ने सीन बदलने के लिए कहा है? वो सलमान के पास गए और उनसे बात की.'

क्या सलमान ने ओम पुरी संग की बदतमीजी?

अभिनव ने आगे कहा, 'ओम पुरी ने उनसे कहा कि सलमान, तुम ऐसा क्यों करते हो? अल्लाह ने तुम्हें इतना कुछ दिया है, फिर तुम सबका रोल क्यों खा जाते हो? और सलमान वहीं बैठे रहे. ओम पुरी ने रोल करने से इनकार कर दिया और सलमान ने उनसे बहुत बदतमीजी से कहा कि नहीं रोल करना तो जाओ, कुछ और करो.'

Advertisement

अभिनव ने अंत में कहा कि जब ओम पुरी नाराज होकर जाने लगे, तब उन्होंने एक्टर को मनाने की कोशिश की. जब डायरेक्टर ने ओम पुरी से कहा कि ये उनकी पहली फिल्म है और वो उन्हें इसमें किसी भी हाल में चाहते हैं, तब जाकर एक्टर काम करने के लिए राजी हुए. बता दें कि सलमान की फिल्म 'दबंग' साल 2010 में आई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई. इसके बाद इसके दो पार्ट्स 2012 और 2019 में आए.

अभिनव के दावों पर क्या होता है सलमान का रिएक्शन?

अभिनव कई बार सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ बोलते नजर आए हैं. उनके दावों पर परिवार का कोई भी सदस्य कुछ खास रिएक्शन नहीं देता है. हालांकि सलमान बातों ही बातों में अभिनव की बातों पर अपना रिएक्शन बिग बॉस शो में देते नजर आते हैं. हाल ही में एक एपिसोड के दौरान उन्होंने उन डायरेक्टर्स पर निशाना साधा, जो उनके खिलाफ बोलकर पब्लिसिटी कमाते हैं. 

पिछले वीकेंड का वार में सलमान ने अभिनव पर तंज कसते हुए कहा था कि क्या उन्हें कोई काम मिला है? क्योंकि उनकी बातों में किसी को कोई इंट्रेस्ट नहीं है. अगर वो ऐसे ही बातें करते रहेंगे, तो जो लोग एक्टर के साथ जुड़े होंगे, वो भी उनके साथ काम नहीं करेंगे. सलमान ने 'दबंग' कॉन्ट्रोवर्सी पर खुलकर बात करते हुए ये भी साफ किया था कि उन्हें अभिनव के लिए ही बुरा लग रहा है. डायरेक्टर ने सलमान के खिलाफ बोलकर खुद को ही खत्म किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement